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طالبان تعتدي على مظاهرة نسائية في كابول
طالبان تعتدي على مظاهرة نسائية في كابول
استخدمت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، اليوم الأحد، القوة ضد نساء أفغانيات تظاهرن في كابول احتجاجا على "انتهاك حقوقهن"... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:44+0000
2022-01-16T15:44+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول- سبوتنيك. وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة "سبوتنيك": "خرجنا من أجل حقوق المرأة، احتججنا سلميا، وتعرضنا لاعتداء من طالبان". أطلق أفراد الحركة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرات، بحسب السيدة.في الأسبوع الماضي، علقت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" ملصقات في كابول تأمر النساء الأفغانيات بالتستر.كما منعت الوزارة النساء من السفر دون تغطية وجوههن في المواصلات العامة، إلى جانب منعهن من الظهور في وسائل الإعلام والالتحاق بالمؤسسات التعليمية دون ارتداء ملابس متطابقة.بعد استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس/ آب، احتجت النساء الأفغانيات مرارا وتكرارا في عدد من المدن في البلاد، مطالبين باحترام حقوقهن والتمثيل في الحكومة والسلطات المحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-طالبان--تحظر-الموسيقى-والنساء-السافرات-في-المركبات-1054543725.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

طالبان تعتدي على مظاهرة نسائية في كابول

15:44 GMT 16.01.2022
© REUTERS / Ali Kharaمظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Ali Khara
تابعنا عبر
استخدمت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، اليوم الأحد، القوة ضد نساء أفغانيات تظاهرن في كابول احتجاجا على "انتهاك حقوقهن" ومجموعة من القيود المفروضة عليهن.
كابول- سبوتنيك. وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة "سبوتنيك": "خرجنا من أجل حقوق المرأة، احتججنا سلميا، وتعرضنا لاعتداء من طالبان". أطلق أفراد الحركة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرات، بحسب السيدة.
في الأسبوع الماضي، علقت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" ملصقات في كابول تأمر النساء الأفغانيات بالتستر.
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
إعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات
25 ديسمبر 2021, 11:44 GMT
كما منعت الوزارة النساء من السفر دون تغطية وجوههن في المواصلات العامة، إلى جانب منعهن من الظهور في وسائل الإعلام والالتحاق بالمؤسسات التعليمية دون ارتداء ملابس متطابقة.
بعد استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس/ آب، احتجت النساء الأفغانيات مرارا وتكرارا في عدد من المدن في البلاد، مطالبين باحترام حقوقهن والتمثيل في الحكومة والسلطات المحلية.
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