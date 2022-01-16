طالبان تعتدي على مظاهرة نسائية في كابول

كابول- سبوتنيك. وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة "سبوتنيك": "خرجنا من أجل حقوق المرأة، احتججنا سلميا، وتعرضنا لاعتداء من طالبان". أطلق أفراد الحركة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرات، بحسب السيدة.في الأسبوع الماضي، علقت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" ملصقات في كابول تأمر النساء الأفغانيات بالتستر.كما منعت الوزارة النساء من السفر دون تغطية وجوههن في المواصلات العامة، إلى جانب منعهن من الظهور في وسائل الإعلام والالتحاق بالمؤسسات التعليمية دون ارتداء ملابس متطابقة.بعد استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس/ آب، احتجت النساء الأفغانيات مرارا وتكرارا في عدد من المدن في البلاد، مطالبين باحترام حقوقهن والتمثيل في الحكومة والسلطات المحلية.
استخدمت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، اليوم الأحد، القوة ضد نساء أفغانيات تظاهرن في كابول احتجاجا على "انتهاك حقوقهن" ومجموعة من القيود المفروضة عليهن.
كابول- سبوتنيك. وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة "سبوتنيك": "خرجنا من أجل حقوق المرأة، احتججنا سلميا، وتعرضنا لاعتداء من طالبان". أطلق أفراد الحركة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرات، بحسب السيدة.