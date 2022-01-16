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https://arabic.sputniknews.com/20220116/طبيب-يوضح-الحد-الأقصى-للجرعة-الآمنة-المسموحة-من-المسكنات-1056256202.html
طبيب يوضح الحد الأقصى للجرعة الآمنة المسموحة من المسكنات
طبيب يوضح الحد الأقصى للجرعة الآمنة المسموحة من المسكنات
أكد الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، إن تناول أكثر من 15 حبة مسكن شهريًا يساهم في ظهور آلام دورية بعد فترة قصيرة من اعتياد الجسم على المسكنات. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T06:27+0000
2022-01-16T06:27+0000
مجتمع
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ووفقا للطبيب، فإن هذا النوع من الآلام سيحدث في كل مرة يتناول المريض فيها هذه المسكنات.ولتجنب الإسراف في تناول المسكنات، لاحظ الطبيب أن الصداع يحدث في أغلب الأحيان بسبب التوتر، وأكد أنه من الأفضل بدلا من تناول الحبوب اللجوء إلى طرق غير دوائية للتخلص منه.وأضاف مياسنيكوف أن الصداع الناجم عن الأدوية (MIHA) هو نوع من الصداع اليومي المزمن، ويعد أحد مضاعفات الصداع الموجود مسبقًا، وعادة ما يكون هذا الصداع نصفيا ويأتي نتيجة سوء الاستخدام المزمن للأدوية أثناء علاج نوبات الصداع.في وقت سابق، قال مياسنيكوف إن الناس غالبًا ما يرتكبون أخطاء عند تناول المسكنات، ما قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.وأوضح أن الناس غالبًا ما يتناولون العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات دون حسيب ولا رقيب، ودون التفكير في مخاطرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/هل-الشوكولاتة-تسبب-الصداع؟-1054919744.html
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مجتمع

طبيب يوضح الحد الأقصى للجرعة الآمنة المسموحة من المسكنات

06:27 GMT 16.01.2022
© Fotolia / Viacheslav Iakobchukامرأة تعاني من الصداع النصفي
امرأة تعاني من الصداع النصفي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Fotolia / Viacheslav Iakobchuk
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أكد الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، إن تناول أكثر من 15 حبة مسكن شهريًا يساهم في ظهور آلام دورية بعد فترة قصيرة من اعتياد الجسم على المسكنات.
ووفقا للطبيب، فإن هذا النوع من الآلام سيحدث في كل مرة يتناول المريض فيها هذه المسكنات.
ولتجنب الإسراف في تناول المسكنات، لاحظ الطبيب أن الصداع يحدث في أغلب الأحيان بسبب التوتر، وأكد أنه من الأفضل بدلا من تناول الحبوب اللجوء إلى طرق غير دوائية للتخلص منه.
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وأضاف مياسنيكوف أن الصداع الناجم عن الأدوية (MIHA) هو نوع من الصداع اليومي المزمن، ويعد أحد مضاعفات الصداع الموجود مسبقًا، وعادة ما يكون هذا الصداع نصفيا ويأتي نتيجة سوء الاستخدام المزمن للأدوية أثناء علاج نوبات الصداع.
في وقت سابق، قال مياسنيكوف إن الناس غالبًا ما يرتكبون أخطاء عند تناول المسكنات، ما قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.
وأوضح أن الناس غالبًا ما يتناولون العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات دون حسيب ولا رقيب، ودون التفكير في مخاطرها.
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