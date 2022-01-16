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علماء يكشفون التأثير المخيف لفيروس كورونا على الدماغ
علماء يكشفون التأثير المخيف لفيروس كورونا على الدماغ
توصل علماء أمريكيون من كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك إلى استنتاج أنه يمكن لعدوى فيروس كورونا أن تدمر دماغ كبار السن بدرجة أكبر من مرض ألزهايمر. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-16T10:25+0000
مجتمع
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استغرقت هذه الدراسة شهرين كاملين، وكان العلماء يعملون من مارس إلى مايو 2020 في الأشهر الأولى من جائحة COVID-19.شملت الدراسة 251 مريضًا مسنًا لم تظهر عليهم علامات التدهور المعرفي أو الخرف قبل نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.في وقت سابق، وجد علماء من مركز كاليفورنيا القومي لأبحاث الرئيسيات في الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد أبحاث روتمان في تورنتو أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ عندما تدخل الجسم عن طريق الأنف.
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مجتمع

علماء يكشفون التأثير المخيف لفيروس كورونا على الدماغ

10:25 GMT 16.01.2022
الدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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توصل علماء أمريكيون من كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك إلى استنتاج أنه يمكن لعدوى فيروس كورونا أن تدمر دماغ كبار السن بدرجة أكبر من مرض ألزهايمر.
استغرقت هذه الدراسة شهرين كاملين، وكان العلماء يعملون من مارس إلى مايو 2020 في الأشهر الأولى من جائحة COVID-19.
شملت الدراسة 251 مريضًا مسنًا لم تظهر عليهم علامات التدهور المعرفي أو الخرف قبل نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

قال مؤلف الدراسة جينيفر فرونتيرا: "تظهر نتائجنا أن المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، ولا سيما أولئك الذين يعانون من أعراض عصبية أثناء الإصابة الحادة، قد تكون لديهم مستويات عالية من تلف الدماغ تعادل أو أعلى من أولئك المصابين بمرض ألزهايمر".

في وقت سابق، وجد علماء من مركز كاليفورنيا القومي لأبحاث الرئيسيات في الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد أبحاث روتمان في تورنتو أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ عندما تدخل الجسم عن طريق الأنف.
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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