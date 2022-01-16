عملاقان روسيان يهددان الوجود الأمريكي والناتو

وبحسب قول سيفكوف على الهواء، فإن مثل هذا السلاح في الغرب لن يظهر قريبًا، هذا إن وجد (أصلا).وذكر كونستانتين سيفكوف أن التبني السريع لأنظمة الدفاع الجوي إس-500 و إس-550 والإنتاج المتسلسل (المطور) لدبابات "تي-14 آرماتا" وطائرات "سو-57" وأنظمة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كمثال على رد فعل الناتو والولايات المتحدة.بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى ضرورة التوصل إلى استنتاج منطقي لإنشاء أنظمة لما يسمى "بالأسلحة العملاقة"، وتشمل، على وجه الخصوص ، طوربيد "بوسيدون" النووي، بالإضافة إلى صاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات.وفقًا للخبير، يجب على روسيا اختبار هذه الأسلحة بسرعة وإنشاء رؤوس حربية نووية متعددة المهام، وحسب قوله، فإن "بوسيدون" و"سارمات" سلاحان عملاقان، وفي حالة وجود تهديد لروسيا، لا يتركان أي أثر للعدو.
تحدث الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف عن أن أحد الردود على توسع الناتو والتهديد العسكري الأمريكي لروسيا هو تطوير أسلحة لا تمتلكها الدول الغربية.
وبحسب قول سيفكوف على الهواء، فإن مثل هذا السلاح في الغرب لن يظهر قريبًا، هذا إن وجد (أصلا).
وذكر كونستانتين سيفكوف أن التبني السريع لأنظمة الدفاع الجوي إس-500 و إس-550 والإنتاج المتسلسل (المطور) لدبابات "تي-14 آرماتا" وطائرات "سو-57" وأنظمة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كمثال على رد فعل الناتو والولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى ضرورة التوصل إلى استنتاج منطقي لإنشاء أنظمة لما يسمى "بالأسلحة العملاقة"، وتشمل، على وجه الخصوص ، طوربيد "بوسيدون" النووي، بالإضافة إلى صاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات.
وفقًا للخبير، يجب على روسيا اختبار هذه الأسلحة بسرعة وإنشاء رؤوس حربية نووية متعددة المهام، وحسب قوله، فإن "بوسيدون" و"سارمات" سلاحان عملاقان، وفي حالة وجود تهديد لروسيا، لا يتركان أي أثر للعدو.