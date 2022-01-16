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https://arabic.sputniknews.com/20220116/عنصران-غذائيان-يمنحان-الكبد-الحماية-من-الفيروسات-والسموم-1056272381.html
عنصران غذائيان يمنحان الكبد الحماية من الفيروسات والسموم
عنصران غذائيان يمنحان الكبد الحماية من الفيروسات والسموم
تعد الوجبات الصحية مفتاحا حقيقيا لحياة طويلة وخالية من الأمراض. ومع إضافة عناصر غذائية معينة، لن تتمتع الوجبة بنكهة معززة فحسب، بل يمكنها أيضا تقديم مكاسب صحية... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T13:52+0000
2022-01-16T13:52+0000
2022-01-16T13:52+0000
منوعات
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أكد عالم السموم الروسي البروفيسور ميخائيل كوتوشوف على ضرورة تناول الثوم والزنجبيل، ودورهما في الحفاظ على صحة الكبد.يزداد العبء على هذا العضو الحيوي مع تناول الأطعمة الدهنية والكحول والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. ومع ذلك، هناك طرق لحماية الكبد.ونقل موقع "Letidor.RU" عن أحد المتخصصين قوله: "الرجال الذين يتناولون الثوم أكثر من 7 مرات في الأسبوع ، تقل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية بنسبة الثلث تقريبًا".يمكن أن يكون للزنجبيل أيضًا تأثير مفيد. إضافته إلى النظام الغذائي يساعد في مكافحة الكوليسترول "الضار" والالتهابات وتثبيت مستويات السكر في الدم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
عنصران غذائيان يمنحان الكبد الحماية من الفيروسات والسموم
تعد الوجبات الصحية مفتاحا حقيقيا لحياة طويلة وخالية من الأمراض. ومع إضافة عناصر غذائية معينة، لن تتمتع الوجبة بنكهة معززة فحسب، بل يمكنها أيضا تقديم مكاسب صحية للجسم.
أكد عالم السموم الروسي البروفيسور ميخائيل كوتوشوف على ضرورة
تناول الثوم
والزنجبيل، ودورهما في الحفاظ على صحة الكبد.
يزداد العبء على هذا العضو الحيوي مع تناول الأطعمة الدهنية والكحول والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. ومع ذلك، هناك طرق لحماية الكبد.
ونقل
موقع "Letidor.RU"
عن أحد المتخصصين قوله: "الرجال الذين يتناولون الثوم أكثر من 7 مرات في الأسبوع ، تقل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية بنسبة الثلث تقريبًا".
يمكن أن يكون للزنجبيل أيضًا تأثير مفيد. إضافته إلى النظام الغذائي يساعد في مكافحة الكوليسترول "الضار" والالتهابات وتثبيت مستويات السكر في الدم.