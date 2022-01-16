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https://arabic.sputniknews.com/20220116/فيديو-يوثق-لحظة-استهداف-منزل-برلماني-عراقي-برمانة-يدوية-في-بغداد-1056275646.html
فيديو يوثق لحظة استهداف منزل برلماني عراقي برمانة يدوية في بغداد
فيديو يوثق لحظة استهداف منزل برلماني عراقي برمانة يدوية في بغداد
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف منزل النائب عن تحالف "تقدم والعزم" عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية جنوب غربي... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:57+0000
2022-01-16T14:57+0000
العالم العربي
العراق
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ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة، شابين يتقدم أحدهما صوب المنزل ويلقي برمانة يدية ويفر هاربا من الموقع.من جانبه أدان تحالف "تقدم والعزم"، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة المجاميع الإرهابية المنفذة وتقديمها للعدالة.يذكر أن قوى سياسية عراقية تحمل اسم "الإطار التنسيقي"، أعلنت رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، المنعقدة يوم الأحد الماضي، والتي أثمرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة.
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العالم العربي, العراق

فيديو يوثق لحظة استهداف منزل برلماني عراقي برمانة يدوية في بغداد

14:57 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / SABAH ARARالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / SABAH ARAR
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تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف منزل النائب عن تحالف "تقدم والعزم" عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد.
ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة، شابين يتقدم أحدهما صوب المنزل ويلقي برمانة يدية ويفر هاربا من الموقع.
من جانبه أدان تحالف "تقدم والعزم"، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة المجاميع الإرهابية المنفذة وتقديمها للعدالة.
يذكر أن قوى سياسية عراقية تحمل اسم "الإطار التنسيقي"، أعلنت رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، المنعقدة يوم الأحد الماضي، والتي أثمرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة.
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