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قائد عمليات بغداد يؤكد وقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية وإصابة شخصين
قائد عمليات بغداد يؤكد وقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية وإصابة شخصين
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، إصابة شخصين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة وسط العاصمة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T20:23+0000
2022-01-16T20:35+0000
العالم العربي
العراق
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وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، في تصريح صحفي نقله موقع "NRT" ، إن "هناك تفجيرين استهدفتا مصرفين في منطقة الكرادة"، مشيرا إلى أن "الانفجار الاول كان على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني مقابل مستشفى الحسين العسكري، بينما الثاني استهدف مصرف كردستان قرب ساحة الواثق".وأضاف سليم، إن "خبير الأدلة الجنائية موجود في مكاني الحادث، حيث يعتقد بان الانفجار الأول كان بواسطة عبوة ناسفة أو رمانة يدوية، أسفر عن إصابة شخصين أحدهم حارس في المصرف، والآخر من الأشخاص المارة"، موضحا إن "إصابتهما خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى".ولفت قائد العمليات إلى ان "الانفجار الثاني مازال خبير الادلة الجنائية يبحث عن سبب التفجير".
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العالم العربي, العراق

قائد عمليات بغداد يؤكد وقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية وإصابة شخصين

20:23 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 20:35 GMT 16.01.2022)
© RIA Novostiأحد أفراد الأمن العراقي أثناء تفقد انفجار بغداد
أحد أفراد الأمن العراقي أثناء تفقد انفجار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© RIA Novosti
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، إصابة شخصين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة وسط العاصمة.
وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، في تصريح صحفي نقله موقع "NRT" ، إن "هناك تفجيرين استهدفتا مصرفين في منطقة الكرادة"، مشيرا إلى أن "الانفجار الاول كان على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني مقابل مستشفى الحسين العسكري، بينما الثاني استهدف مصرف كردستان قرب ساحة الواثق".
وأضاف سليم، إن "خبير الأدلة الجنائية موجود في مكاني الحادث، حيث يعتقد بان الانفجار الأول كان بواسطة عبوة ناسفة أو رمانة يدوية، أسفر عن إصابة شخصين أحدهم حارس في المصرف، والآخر من الأشخاص المارة"، موضحا إن "إصابتهما خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى".
ولفت قائد العمليات إلى ان "الانفجار الثاني مازال خبير الادلة الجنائية يبحث عن سبب التفجير".
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