قائد عمليات بغداد يؤكد وقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية وإصابة شخصين
20:23 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 20:35 GMT 16.01.2022)
© RIA Novostiأحد أفراد الأمن العراقي أثناء تفقد انفجار بغداد
© RIA Novosti
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، إصابة شخصين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة وسط العاصمة.
وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، في تصريح صحفي نقله موقع "NRT" ، إن "هناك تفجيرين استهدفتا مصرفين في منطقة الكرادة"، مشيرا إلى أن "الانفجار الاول كان على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني مقابل مستشفى الحسين العسكري، بينما الثاني استهدف مصرف كردستان قرب ساحة الواثق".
وأضاف سليم، إن "خبير الأدلة الجنائية موجود في مكاني الحادث، حيث يعتقد بان الانفجار الأول كان بواسطة عبوة ناسفة أو رمانة يدوية، أسفر عن إصابة شخصين أحدهم حارس في المصرف، والآخر من الأشخاص المارة"، موضحا إن "إصابتهما خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى".
🔺مصدر امني يروي تفاصيل انفجارات الكرادة— عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) January 16, 2022
انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق مستهدفة مصرف جيهان في ساحة الواثق في الكرادة متسببة بأضرار جسيمة بواجهة المصرف وتضرر عجلة متوقفة بمكان الحادث.
انفجارًا ثانيًا بعبوة ناسفة استهدف مخازن بيع المشروبات الكحولية قرب المسرح الوطني‼️ pic.twitter.com/ijVIBwtEvd
ولفت قائد العمليات إلى ان "الانفجار الثاني مازال خبير الادلة الجنائية يبحث عن سبب التفجير".
أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، الاحد، إصابة شخصين بتفجير عبوتين ناسفتين في منطقة الكرادة. pic.twitter.com/ENI4ZiOdnA— ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed_IQ_yahoo) January 16, 2022