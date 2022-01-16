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https://arabic.sputniknews.com/20220116/كاظم-الساهر-يعلق-على-شائعة-وفاته-بعد-رحيل-شقيقه-1056272086.html
كاظم الساهر يعلق على شائعة وفاته... بعد رحيل شقيقه
كاظم الساهر يعلق على شائعة وفاته... بعد رحيل شقيقه
علق الفنان العراقي كاظم الساهر على شائعة انتشرت خلال الفترة الماضية، وأثارت غضب واستياء ‏العديد من محبيه ومعبيه، وهي شائعة وفاته.‏ 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T13:28+0000
2022-01-16T13:28+0000
مجتمع
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وقال في تصريحات برنامج "إي تي بالعربي" على هامش حفله الغنائي، الذي أحياه في إمارة دبي الخليجية، يوم الجمعة الماضي، إنه لا يعرف عن الشائعات ولا يقرأها لأن وقته ثمين جدا، وذلك بسبب جمهوره الذي ظل يتابعه لسنوات، بحسب قوله.وأشار كاظم الساهر إلى أنه يقضي أوقاته في البحث عن أفكار جديدة، والتدريب، وتذوق الموسيقى، وكذلك قراءة أخبار العالم في الصباح، التي أكد أنها من طقوسه اليومية.بعد ذلك، سأل كاظم الساهر مقدم البرنامج إن كانت هناك شائعة جديدة متداولة بشأنه، ولكنه رفض أن يخبره بها خوفا من انزعاجه.ويأتي انتشار شائعة وفاة كاظم الساهر بعد أن غيّب الموت شقيقه الأكبر في أول أيام عام 2022.وأحيا كاظم الساهر حفله الغنائي في دبي بمشاركة الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، والذي أقيم في ساحة "كوكا كولا"، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/كاظم-الساهر-يحذر-الجمهور-في-أول-ظهور-بعد-وفاة-شقيقه-1056231463.html
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مجتمع, منوعات

كاظم الساهر يعلق على شائعة وفاته... بعد رحيل شقيقه

13:28 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي حفلا غنائيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي حفلا غنائيا في معرض إكسبو دبي 2020، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي حفلا غنائيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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علق الفنان العراقي كاظم الساهر على شائعة انتشرت خلال الفترة الماضية، وأثارت غضب واستياء ‏العديد من محبيه ومعبيه، وهي شائعة وفاته.‏
وقال في تصريحات برنامج "إي تي بالعربي" على هامش حفله الغنائي، الذي أحياه في إمارة دبي الخليجية، يوم الجمعة الماضي، إنه لا يعرف عن الشائعات ولا يقرأها لأن وقته ثمين جدا، وذلك بسبب جمهوره الذي ظل يتابعه لسنوات، بحسب قوله.
وأشار كاظم الساهر إلى أنه يقضي أوقاته في البحث عن أفكار جديدة، والتدريب، وتذوق الموسيقى، وكذلك قراءة أخبار العالم في الصباح، التي أكد أنها من طقوسه اليومية.
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات أمسيات خالدة في معرض إكسبو دبي 2020، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
كاظم الساهر يحذر الجمهور في أول ظهور بعد وفاة شقيقه
أمس, 13:19 GMT
بعد ذلك، سأل كاظم الساهر مقدم البرنامج إن كانت هناك شائعة جديدة متداولة بشأنه، ولكنه رفض أن يخبره بها خوفا من انزعاجه.
ويأتي انتشار شائعة وفاة كاظم الساهر بعد أن غيّب الموت شقيقه الأكبر في أول أيام عام 2022.
وأحيا كاظم الساهر حفله الغنائي في دبي بمشاركة الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، والذي أقيم في ساحة "كوكا كولا"، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.
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