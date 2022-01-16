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https://arabic.sputniknews.com/20220116/لماذا-غضب-مدرب-يوفنتوس-بعد-مباراة-أودينيزي-بالدوري-الإيطالي؟-1056279692.html
لماذا غضب مدرب يوفنتوس بعد مباراة أودينيزي بالدوري الإيطالي؟
لماذا غضب مدرب يوفنتوس بعد مباراة أودينيزي بالدوري الإيطالي؟
أظهر مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليجري، غضبه عقب مباراة فريقه أمام فريق أودينيزي، رغم تحقيق الفوز في المباراة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:33+0000
2022-01-16T16:33+0000
رياضة
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وأعرب أليجري، عن غضبه من عدم التركيز الذي ظهر على لاعبي فريقه خلال المباراة، التي جمعت الفريقين، أمس السبت، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت".وقال مدرب اليوفي إن لاعبي الفريق صمدوا فنيا وذهنيا في مباراة الإنتر، الأربعاء الماضي، مضيفا: "لكن ذلك لا يبرر عدم تركيزهم في مباراة أودينيزي".يأتي ذلك رغم فوز يوفنتوس على نظيره أودينيزي بهدفين نظيفين في مباراة الأمس.وواصل البيانكونيري مسيرته في الدوري الإيطالي دون هزائم على مدى 8 مباريات منها 6 انتصارات.
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رياضة

لماذا غضب مدرب يوفنتوس بعد مباراة أودينيزي بالدوري الإيطالي؟

16:33 GMT 16.01.2022
© REUTERS / MASSIMO PINCAماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس
ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / MASSIMO PINCA
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أظهر مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليجري، غضبه عقب مباراة فريقه أمام فريق أودينيزي، رغم تحقيق الفوز في المباراة.
وأعرب أليجري، عن غضبه من عدم التركيز الذي ظهر على لاعبي فريقه خلال المباراة، التي جمعت الفريقين، أمس السبت، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت".
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وقال مدرب اليوفي إن لاعبي الفريق صمدوا فنيا وذهنيا في مباراة الإنتر، الأربعاء الماضي، مضيفا: "لكن ذلك لا يبرر عدم تركيزهم في مباراة أودينيزي".
وقال ماسيميليانو أليجري: "اليوفي واجه مخاطر كبيرة على مدى 10 دقائق في مباراة أودينيزي"
يأتي ذلك رغم فوز يوفنتوس على نظيره أودينيزي بهدفين نظيفين في مباراة الأمس.
وواصل البيانكونيري مسيرته في الدوري الإيطالي دون هزائم على مدى 8 مباريات منها 6 انتصارات.
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