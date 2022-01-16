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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مالطا-تشهد-أكبر-احتجاجات-ضد-تدابير-كورونا-1056273525.html
مالطا تشهد أكبر احتجاجات ضد تدابير كورونا
مالطا تشهد أكبر احتجاجات ضد تدابير كورونا
شهدت مالطا أكبر احتجاج ضد التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اليوم الأحد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:13+0000
2022-01-16T14:13+0000
2022-01-16T14:13+0000
فيروس كورونا
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وحسب وكالة رويترز فقد نظم المئات مسيرات احتجاجية ضد إجراءات وتدابير احتواء فيروس كورونا، في فاليتا.ويحتج المتظاهرون على ضرورة وجود شهادة تطعيم عند دخول الأماكن العامة. وقال السلطات الصحية في مالطا إن قرابة ثلاثة أرباع البالغين في البلاد تلقوا جرعة تنشيطية من اللقاح.ويتم تنفيذ التدابير الجديدة يوم الاثنين للوقاية من سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".ونظمت الاحتجاجات الأحزاب السياسية، واعتبر الحزب الوطني المعارض أن التدابير الجديدة لا تحقق التوازن بين الصحة العامة وحريات الناس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
مالطا تشهد أكبر احتجاجات ضد تدابير كورونا
شهدت مالطا أكبر احتجاج ضد التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اليوم الأحد.
وحسب وكالة رويترز فقد نظم المئات مسيرات احتجاجية ضد إجراءات وتدابير احتواء فيروس
كورونا
، في فاليتا.
ويحتج المتظاهرون على ضرورة وجود شهادة تطعيم عند دخول الأماكن العامة.
وقال السلطات الصحية في مالطا إن قرابة ثلاثة أرباع البالغين في البلاد تلقوا جرعة تنشيطية من
اللقاح
.
ويتم تنفيذ التدابير الجديدة يوم الاثنين للوقاية من سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".
ونظمت الاحتجاجات الأحزاب السياسية، واعتبر الحزب الوطني المعارض أن التدابير الجديدة لا تحقق التوازن بين الصحة العامة وحريات الناس.