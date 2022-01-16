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مالطا تشهد أكبر احتجاجات ضد تدابير كورونا
مالطا تشهد أكبر احتجاجات ضد تدابير كورونا
شهدت مالطا أكبر احتجاج ضد التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اليوم الأحد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:13+0000
2022-01-16T14:13+0000
فيروس كورونا
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وحسب وكالة رويترز فقد نظم المئات مسيرات احتجاجية ضد إجراءات وتدابير احتواء فيروس كورونا، في فاليتا.ويحتج المتظاهرون على ضرورة وجود شهادة تطعيم عند دخول الأماكن العامة. وقال السلطات الصحية في مالطا إن قرابة ثلاثة أرباع البالغين في البلاد تلقوا جرعة تنشيطية من اللقاح.ويتم تنفيذ التدابير الجديدة يوم الاثنين للوقاية من سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".ونظمت الاحتجاجات الأحزاب السياسية، واعتبر الحزب الوطني المعارض أن التدابير الجديدة لا تحقق التوازن بين الصحة العامة وحريات الناس.
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فيروس كورونا

مالطا تشهد أكبر احتجاجات ضد تدابير كورونا

14:13 GMT 16.01.2022
© REUTERS / BING GUANاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / BING GUAN
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شهدت مالطا أكبر احتجاج ضد التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اليوم الأحد.
وحسب وكالة رويترز فقد نظم المئات مسيرات احتجاجية ضد إجراءات وتدابير احتواء فيروس كورونا، في فاليتا.
ويحتج المتظاهرون على ضرورة وجود شهادة تطعيم عند دخول الأماكن العامة.
وقال السلطات الصحية في مالطا إن قرابة ثلاثة أرباع البالغين في البلاد تلقوا جرعة تنشيطية من اللقاح.
ويتم تنفيذ التدابير الجديدة يوم الاثنين للوقاية من سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".
ونظمت الاحتجاجات الأحزاب السياسية، واعتبر الحزب الوطني المعارض أن التدابير الجديدة لا تحقق التوازن بين الصحة العامة وحريات الناس.
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