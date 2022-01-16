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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مايكروسوفت-الهجمات-السيبرانية-على-أوكرانيا-هدفها-التدمير-وليس-الفدية-1056281632.html
"مايكروسوفت": الهجمات السيبرانية على أوكرانيا هدفها التدمير وليس الفدية
"مايكروسوفت": الهجمات السيبرانية على أوكرانيا هدفها التدمير وليس الفدية
قالت شركة "مايكروسوفت" إن أنظمة الكمبيوتر في العديد من الوكالات الحكومية الأوكرانية والمنظمات غير الهادفة للربح أصيبت ببرامج ضارة متخفية في صورة برامج فدية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:44+0000
2022-01-16T16:44+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتبت الشركة في مدونتها الأمنية يوم السبت: "حدد مركزمايكروسوفت لمعلومات التهديدات، دليلا على عملية برامج ضارة مدمرة تستهدف مؤسسات عدة في أوكرانيا".وظهرت البرامج الضارة لأول مرة على أنظمة الضحايا في أوكرانيا في 13 يناير/ كانون الثاني 2022، وأثرت على "العديد من المنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح وتكنولوجيا المعلومات، وكلها مقرها في أوكرانيا"، وفقا للشركة.وقال مركز معلومات التهديدات إن البرنامج الضار المستخدم في الهجمات كان من المفترض أن يشبه برنامج الاختطاف ولكن لم يكن لديه آلية لاستعادة الفدية.وقالت الشركة إنه بدلا من الحصول على فدية، تم تصميم البرنامج لتعطيل الأجهزة المستهدفة، ولم تحدد "مايكروسوفت" بعد أي ارتباط مهم بين هذا النشاط وتلك الخاصة بمجموعات البرامج الضارة الأخرى التي تتعقبها.وذكرت: "نظرا لحجم الاختراقات المرصودة، فإن المركز غير قادر على تقييم نية الإجراءات التدميرية المحددة، ولكنه يعتقد أن هذه الإجراءات تمثل خطرا كبيرا على أي وكالة حكومية أو مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة لديها أنظمة في أوكرانيا".قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الجمعة، إن مواقع الوزارة ومواقع العديد من الوكالات الحكومية الأخرى تعطلت بسبب نشاط سيبراني خبيث. أعلنت الحكومة لاحقا استعادة معظم المواقع الإلكترونية ونفت تسريب المعلومات الشخصية، لكنها وصفت الهجوم بأنه الأسوأ في السنوات الأربع الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-ينفي-مزاعم-تورط-روسيا-بالهجمات-الإلكترونية-على-أوكرانيا-1056254987.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

"مايكروسوفت": الهجمات السيبرانية على أوكرانيا هدفها التدمير وليس الفدية

16:44 GMT 16.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Stringer
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قالت شركة "مايكروسوفت" إن أنظمة الكمبيوتر في العديد من الوكالات الحكومية الأوكرانية والمنظمات غير الهادفة للربح أصيبت ببرامج ضارة متخفية في صورة برامج فدية.
موسكو- سبوتنيك. وكتبت الشركة في مدونتها الأمنية يوم السبت: "حدد مركزمايكروسوفت لمعلومات التهديدات، دليلا على عملية برامج ضارة مدمرة تستهدف مؤسسات عدة في أوكرانيا".
وظهرت البرامج الضارة لأول مرة على أنظمة الضحايا في أوكرانيا في 13 يناير/ كانون الثاني 2022، وأثرت على "العديد من المنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح وتكنولوجيا المعلومات، وكلها مقرها في أوكرانيا"، وفقا للشركة.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
بيسكوف ينفي مزاعم تورط روسيا بالهجمات الإلكترونية على أوكرانيا
02:38 GMT
وقال مركز معلومات التهديدات إن البرنامج الضار المستخدم في الهجمات كان من المفترض أن يشبه برنامج الاختطاف ولكن لم يكن لديه آلية لاستعادة الفدية.
وقالت الشركة إنه بدلا من الحصول على فدية، تم تصميم البرنامج لتعطيل الأجهزة المستهدفة، ولم تحدد "مايكروسوفت" بعد أي ارتباط مهم بين هذا النشاط وتلك الخاصة بمجموعات البرامج الضارة الأخرى التي تتعقبها.
وذكرت: "نظرا لحجم الاختراقات المرصودة، فإن المركز غير قادر على تقييم نية الإجراءات التدميرية المحددة، ولكنه يعتقد أن هذه الإجراءات تمثل خطرا كبيرا على أي وكالة حكومية أو مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة لديها أنظمة في أوكرانيا".
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الجمعة، إن مواقع الوزارة ومواقع العديد من الوكالات الحكومية الأخرى تعطلت بسبب نشاط سيبراني خبيث. أعلنت الحكومة لاحقا استعادة معظم المواقع الإلكترونية ونفت تسريب المعلومات الشخصية، لكنها وصفت الهجوم بأنه الأسوأ في السنوات الأربع الماضية.
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