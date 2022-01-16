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"مايكروسوفت" تكشف عن "برامج مضرة" تم استخدامها في الهجوم السيبراني على أوكرانيا
"مايكروسوفت" تكشف عن "برامج مضرة" تم استخدامها في الهجوم السيبراني على أوكرانيا
أفادت شركة "مايكروسوفت" في وقت متأخر من يوم أمس السبت، أنها حددت استخدام برامج "ضارة مدمرة تتعلق بعملية القرصنة الأخيرة على مواقع منظمات أوكرانية ب". 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:06+0000
2022-01-16T14:06+0000
روسيا
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وقالت الشركة في بيان إن البرنامج "يشبه برنامج الفدية، ولكن بدون آلية فدية"، ويستخدم لتعطيل الأنظمة التي تعرضت للهجوم، وليس للمطالبة بالمدفوعات.وسجلت "مايكروسوفت" علامات على الهجوم "في عشرات الأنظمة"، ظهرت لأول مرة في 13 يناير.وأضافت الشركة في بيانها "نحن على دراية بالتطورات الجيوسياسية الحالية في أوكرانيا والمنطقة". وحثت المنظمات المتضررة من البرمجيات الخبيثة على التحقيق في الحادث.ولم تتكهن "مايكروسوفت" بمن يقف وراء الهجوم.ووقع هجوم إلكتروني على المواقع الإلكترونية لهياكل الدولة في أوكرانيا ليلة 14 كانون الثاني/يناير). وذكرت إدارة أمن الدولة أنه تم اختراق حوالي 70 بوابة، في حين أن محتواها لم يتضرر ولم يتم تسريب البيانات الشخصية.وأشارت إدارة أمن الدولة إلى أن روسيا قد تكون متورطة في الاختراق. ولكن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، نفى هذه المعلومات، واصفا الاتهامات الموجهة لموسكو في هذا الخصوص بأنها "لا أساس لها من الصحة".
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روسيا, العالم

"مايكروسوفت" تكشف عن "برامج مضرة" تم استخدامها في الهجوم السيبراني على أوكرانيا

14:06 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Jason DeCrowمايكروسوفت سرفس
مايكروسوفت سرفس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Jason DeCrow
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أفادت شركة "مايكروسوفت" في وقت متأخر من يوم أمس السبت، أنها حددت استخدام برامج "ضارة مدمرة تتعلق بعملية القرصنة الأخيرة على مواقع منظمات أوكرانية ب".
وقالت الشركة في بيان إن البرنامج "يشبه برنامج الفدية، ولكن بدون آلية فدية"، ويستخدم لتعطيل الأنظمة التي تعرضت للهجوم، وليس للمطالبة بالمدفوعات.
وسجلت "مايكروسوفت" علامات على الهجوم "في عشرات الأنظمة"، ظهرت لأول مرة في 13 يناير.
وأضافت الشركة في بيانها "نحن على دراية بالتطورات الجيوسياسية الحالية في أوكرانيا والمنطقة". وحثت المنظمات المتضررة من البرمجيات الخبيثة على التحقيق في الحادث.
ولم تتكهن "مايكروسوفت" بمن يقف وراء الهجوم.
ووقع هجوم إلكتروني على المواقع الإلكترونية لهياكل الدولة في أوكرانيا ليلة 14 كانون الثاني/يناير). وذكرت إدارة أمن الدولة أنه تم اختراق حوالي 70 بوابة، في حين أن محتواها لم يتضرر ولم يتم تسريب البيانات الشخصية.
وأشارت إدارة أمن الدولة إلى أن روسيا قد تكون متورطة في الاختراق. ولكن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، نفى هذه المعلومات، واصفا الاتهامات الموجهة لموسكو في هذا الخصوص بأنها "لا أساس لها من الصحة".
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