https://arabic.sputniknews.com/20220116/مجلة-تتحدث-عن-أول-استخدام-للطابعات-ثلاثية-الأبعاد-في-الصراعات-المسلحة-1056261425.html

مجلة تتحدث عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة

مجلة تتحدث عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة

تطور العديد من الدول استخدامات الطابعات ثلاثية الأبعاد لتدخل في العديد من المجالات الصناعية والإنشائية وحتى في تصنيع المهمات الطبية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T09:55+0000

2022-01-16T09:55+0000

2022-01-16T09:55+0000

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وتتحدث مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة، مشيرة إلى أن من وصفتهم بـ "المتمردين" في ميانمار وجدوا ضالتهم في هذه التقنيات الحديثة لحل مشكلة نقص الأسلحة التي يحتاجونها في حرب العصابات التي يشنونها ضد الحكومة.وتقول المجلة إن المسلحين في ميانمار يعانون من نقص في الأسلحة التي يحتاجونها لمواجهة القوات الحكومية التي تستخدم جميع أنواع الأسلحة المتاحة لها، ولهذا السبب لجأ هؤلاء إلى استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في تصميم بندقية جديدة نصف آلية.وبحسب المجلة، فإن البندقية الجديدة التي صممها "المتمردون" في ميانمار تحمل اسم "إف جي سي - 9" وهي بندقية نصف آلية تستخدم طلقات عيار 9 ملم.وتابعت: "تمثل هذه البندقية حلا مؤقتا لهم يمكنهم من الصمود حتى تتوفر لهم وسيلة للحصول على التسليح الذي يرغبون فيه بطريقة أو بأخرى لمواجهة جيش ميانمار الذي يصنف ضمن أقوى 40 جيشا في العالم".ولفتت المجلة إلى أنه ما يتوافر عن هذه البندقية هو صور قليلة وتفاصيل صغيرة بسبب صعوبة التعرف على تفاصيل أكثر، نظرا للظروف التي تشهدها البلاد.

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