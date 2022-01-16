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مجلة تتحدث عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة
مجلة تتحدث عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة
تطور العديد من الدول استخدامات الطابعات ثلاثية الأبعاد لتدخل في العديد من المجالات الصناعية والإنشائية وحتى في تصنيع المهمات الطبية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:55+0000
2022-01-16T09:55+0000
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وتتحدث مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة، مشيرة إلى أن من وصفتهم بـ "المتمردين" في ميانمار وجدوا ضالتهم في هذه التقنيات الحديثة لحل مشكلة نقص الأسلحة التي يحتاجونها في حرب العصابات التي يشنونها ضد الحكومة.وتقول المجلة إن المسلحين في ميانمار يعانون من نقص في الأسلحة التي يحتاجونها لمواجهة القوات الحكومية التي تستخدم جميع أنواع الأسلحة المتاحة لها، ولهذا السبب لجأ هؤلاء إلى استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في تصميم بندقية جديدة نصف آلية.وبحسب المجلة، فإن البندقية الجديدة التي صممها "المتمردون" في ميانمار تحمل اسم "إف جي سي - 9" وهي بندقية نصف آلية تستخدم طلقات عيار 9 ملم.وتابعت: "تمثل هذه البندقية حلا مؤقتا لهم يمكنهم من الصمود حتى تتوفر لهم وسيلة للحصول على التسليح الذي يرغبون فيه بطريقة أو بأخرى لمواجهة جيش ميانمار الذي يصنف ضمن أقوى 40 جيشا في العالم".ولفتت المجلة إلى أنه ما يتوافر عن هذه البندقية هو صور قليلة وتفاصيل صغيرة بسبب صعوبة التعرف على تفاصيل أكثر، نظرا للظروف التي تشهدها البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210503/جماعة-متمردة-في-ميانمار-تسقط-طائرة-هليكوبتر-عسكرية-1048871344.html
https://arabic.sputniknews.com/20210204/رقم-38-عالميا-9-معلومات-عن-جيش-ميانمار-1048004175.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن

مجلة تتحدث عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة

09:55 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / STRجيش ميانمار
جيش ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / STR
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تطور العديد من الدول استخدامات الطابعات ثلاثية الأبعاد لتدخل في العديد من المجالات الصناعية والإنشائية وحتى في تصنيع المهمات الطبية.
وتتحدث مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة، مشيرة إلى أن من وصفتهم بـ "المتمردين" في ميانمار وجدوا ضالتهم في هذه التقنيات الحديثة لحل مشكلة نقص الأسلحة التي يحتاجونها في حرب العصابات التي يشنونها ضد الحكومة.
وتقول المجلة إن المسلحين في ميانمار يعانون من نقص في الأسلحة التي يحتاجونها لمواجهة القوات الحكومية التي تستخدم جميع أنواع الأسلحة المتاحة لها، ولهذا السبب لجأ هؤلاء إلى استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في تصميم بندقية جديدة نصف آلية.
تصادمات واشتباكات بين مسلمي كشمير وقةات الأمن الهندية في مدينة سريناغار، الهند 3 أغسطس/ آب 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2021
جماعة متمردة في ميانمار تسقط طائرة هليكوبتر عسكرية... فيديو وصور
3 مايو 2021, 10:14 GMT
وبحسب المجلة، فإن البندقية الجديدة التي صممها "المتمردون" في ميانمار تحمل اسم "إف جي سي - 9" وهي بندقية نصف آلية تستخدم طلقات عيار 9 ملم.
جيش ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2021
رقم 38 عالميا… 9 معلومات عن جيش ميانمار
4 فبراير 2021, 10:28 GMT
وتابعت: "تمثل هذه البندقية حلا مؤقتا لهم يمكنهم من الصمود حتى تتوفر لهم وسيلة للحصول على التسليح الذي يرغبون فيه بطريقة أو بأخرى لمواجهة جيش ميانمار الذي يصنف ضمن أقوى 40 جيشا في العالم".
ولفتت المجلة إلى أنه ما يتوافر عن هذه البندقية هو صور قليلة وتفاصيل صغيرة بسبب صعوبة التعرف على تفاصيل أكثر، نظرا للظروف التي تشهدها البلاد.
© Sputnikرقم 38 عالميا... معلومات عن جيش ميانمار
رقم 38 عالميا... معلومات عن جيش ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
رقم 38 عالميا... معلومات عن جيش ميانمار
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