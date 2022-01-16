مجلة تتحدث عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة

وتتحدث مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة، مشيرة إلى أن من وصفتهم بـ "المتمردين" في ميانمار وجدوا ضالتهم في هذه التقنيات الحديثة لحل مشكلة نقص الأسلحة التي يحتاجونها في حرب العصابات التي يشنونها ضد الحكومة.وتقول المجلة إن المسلحين في ميانمار يعانون من نقص في الأسلحة التي يحتاجونها لمواجهة القوات الحكومية التي تستخدم جميع أنواع الأسلحة المتاحة لها، ولهذا السبب لجأ هؤلاء إلى استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في تصميم بندقية جديدة نصف آلية.وبحسب المجلة، فإن البندقية الجديدة التي صممها "المتمردون" في ميانمار تحمل اسم "إف جي سي - 9" وهي بندقية نصف آلية تستخدم طلقات عيار 9 ملم.وتابعت: "تمثل هذه البندقية حلا مؤقتا لهم يمكنهم من الصمود حتى تتوفر لهم وسيلة للحصول على التسليح الذي يرغبون فيه بطريقة أو بأخرى لمواجهة جيش ميانمار الذي يصنف ضمن أقوى 40 جيشا في العالم".ولفتت المجلة إلى أنه ما يتوافر عن هذه البندقية هو صور قليلة وتفاصيل صغيرة بسبب صعوبة التعرف على تفاصيل أكثر، نظرا للظروف التي تشهدها البلاد.
تطور العديد من الدول استخدامات الطابعات ثلاثية الأبعاد لتدخل في العديد من المجالات الصناعية والإنشائية وحتى في تصنيع المهمات الطبية.
وتتحدث مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة، مشيرة إلى أن من وصفتهم بـ "المتمردين" في ميانمار وجدوا ضالتهم في هذه التقنيات الحديثة لحل مشكلة نقص الأسلحة التي يحتاجونها في حرب العصابات التي يشنونها ضد الحكومة.
وتقول المجلة إن المسلحين في ميانمار يعانون من نقص في الأسلحة التي يحتاجونها لمواجهة القوات الحكومية التي تستخدم جميع أنواع الأسلحة المتاحة لها، ولهذا السبب لجأ هؤلاء إلى استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في تصميم بندقية جديدة نصف آلية.