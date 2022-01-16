مجلس الشيوخ المصري يرفض مقترحا بمنح الأب إجازة "رعاية مولود"

وحسب موقع مصراوي فقد تقدم النائب محمد فريد بمقترح يتضمن منح الأب إجازة رعاية مولود لمدة 7 أيام متتالية أو متقطعة منذ الولادة وحتى 6 أشهر من تاريخها.وجاء اقتراح النائب المصري بمناسبة مناقشة المجلس للمادة 50 من قانون العمل الجديد.وبينما تجاوب رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مع المقترح مثنيا عليه، إلا أن الامر انتهى بالتصويت عليه بالرفض.وشددت المادة كذلك على أن يلتزم صاحب العمل، بأداء نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وجاء اقتراح النائب المصري بمناسبة مناقشة المجلس للمادة 50 من قانون العمل الجديد.
وبرر فريد مقترحه قائلا: "إننا بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة؛ وذلك لرعاية المولود، وهناك العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثي الولادة".
وبينما تجاوب رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مع المقترح مثنيا عليه، إلا أن الامر انتهى بالتصويت عليه بالرفض.
وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد التي ناقشها المجلس على حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وشددت المادة كذلك على أن يلتزم صاحب العمل، بأداء نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.