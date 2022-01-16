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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مذيعة-قناة-لبنانية-تعرض-صورا-لنصر-الله-وعون-والحريري-وتصفهم-بـ-التماسيح-فيديو-1056262821.html
مذيعة قناة لبنانية تعرض صورا لنصر الله وعون والحريري وتصفهم بـ "التماسيح"... فيديو
مذيعة قناة لبنانية تعرض صورا لنصر الله وعون والحريري وتصفهم بـ "التماسيح"... فيديو
أثارت مذيعة قناة لبنانية شهيرة جدلا واسعا في لبنان بعدما عرضت في برنامجها صورا لشخصيات لبنانية بارزة منها الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T10:30+0000
2022-01-16T10:30+0000
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ووجهت المذيعة داليا أحمد خلال تقديم برنامجها على قناة "الجديد" انتقادات لاذعة للسلطات في لبنان على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.وأشارت داليا أحمد في مستهل حلقتها بأسلوب سخرية إلى أنه تم العثور على تمساح في أحد المناطق القريبة.وتابعت "يا رؤساء يا مسؤولين يا أجهزة، ألو، ألو، في حدا هون؟ بعدكم على الخط؟ الدنيا بميل والله العظيم يا جماعة، وهم بميل تاني، زعيم التماسيح بده حل فوري هلأ من خلال طاولة الحوار..".وأحدثت الحلقة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي.وكان البنك الدولي قد وصف الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان

مذيعة قناة لبنانية تعرض صورا لنصر الله وعون والحريري وتصفهم بـ "التماسيح"... فيديو

10:30 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Hussein Malla الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري
 الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أثارت مذيعة قناة لبنانية شهيرة جدلا واسعا في لبنان بعدما عرضت في برنامجها صورا لشخصيات لبنانية بارزة منها الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري ووصفتهم بـ"التماسيح".
ووجهت المذيعة داليا أحمد خلال تقديم برنامجها على قناة "الجديد" انتقادات لاذعة للسلطات في لبنان على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
وأشارت داليا أحمد في مستهل حلقتها بأسلوب سخرية إلى أنه تم العثور على تمساح في أحد المناطق القريبة.

ثم ظهر خلف المذيعة صور لشخصيات لبنانية أبرزها لعون والحريري ونصر الله، مع تعليق المذيعة "وبقية التماسيح شو وضعهم؟ قاعدين طيبين ميتين بنضيفكم شي؟ شو علمتو للدولار؟ للغلاء؟ للانهيار؟ للحكومة؟".

وتابعت "يا رؤساء يا مسؤولين يا أجهزة، ألو، ألو، في حدا هون؟ بعدكم على الخط؟ الدنيا بميل والله العظيم يا جماعة، وهم بميل تاني، زعيم التماسيح بده حل فوري هلأ من خلال طاولة الحوار..".
وأحدثت الحلقة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي.
وكان البنك الدولي قد وصف الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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