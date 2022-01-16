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مركز إحصاء يعلن أعلى نسبة شفاء من كورونا في دولة خليجية
مركز إحصاء يعلن أعلى نسبة شفاء من كورونا في دولة خليجية
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T12:07+0000
2022-01-16T12:07+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
قطر
السعودية
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ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 98.95 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 92.1%.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 2783935 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2582148 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19709 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في قطر 86.5 %، والإمارات 94.6%، والكويت 91 %، والبحرين بنسبة 93.4 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.1 %.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
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العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, قطر, السعودية

مركز إحصاء يعلن أعلى نسبة شفاء من كورونا في دولة خليجية

12:07 GMT 16.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDمخاوف من كورونا في البحرين
مخاوف من كورونا في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 98.95 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 92.1%.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 2783935 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2582148 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19709 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في قطر 86.5 %، والإمارات 94.6%، والكويت 91 %، والبحرين بنسبة 93.4 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.1 %.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
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