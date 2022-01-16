تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤولة-تونسية-خطر-دخول-المستشفى-جراء-أوميكرون-أقل-50-من-دلتا-1056266685.html
مسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
مسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
ذكرت سعيدة زلفاني نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي في تونس أن خطر دخول المصابين بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" للمستشفى، أقل 50% مقارنة بخطر... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:55+0000
2022-01-16T11:55+0000
2022-01-16T11:55+0000
أخبار تونس اليوم
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049796955_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_345f9e85bbdec6185fc219b5963687fe.jpg
جاء هذا ضمن تصريحات نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وقالت المسؤولة الطبية عن هذا الأمر إنه لا يرجع إلى طبيعة المتحور الجديد ولكن إلى المناعة التي تشكلت في الأجسام بسبب تلقي اللقاح.وأشارت إلى أن النتائج تظهر أن الأشخاص المصابين الذي التجؤوا إلى المستشفيات هم من غير الملقحين وأنهم يعانون من أمراض مزمنة.وقالت زلفاني إن تراجع عدد الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون مقارنة بمتحور دلتا لا يعني انعدام خطر الإصابة بهذا المتحور لغير الملقحين.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/تونس-تسجل-أول-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053524918.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049796955_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_27eeb4262e88816833df39b7d5267eec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, أوميكرون
مسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
ذكرت سعيدة زلفاني نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي في تونس أن خطر دخول المصابين بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" للمستشفى، أقل 50% مقارنة بخطر متحور"دلتا".
جاء هذا ضمن تصريحات نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي
لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
.
وقالت المسؤولة الطبية عن هذا الأمر إنه لا يرجع إلى طبيعة
المتحور الجديد
ولكن إلى المناعة التي تشكلت في الأجسام بسبب تلقي اللقاح.
وأشارت إلى أن النتائج تظهر أن الأشخاص المصابين الذي التجؤوا إلى المستشفيات هم من غير الملقحين وأنهم يعانون من أمراض مزمنة.
وقالت زلفاني إن تراجع عدد الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون مقارنة بمتحور دلتا لا يعني انعدام خطر الإصابة بهذا المتحور لغير الملقحين.