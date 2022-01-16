تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤولة-تونسية-خطر-دخول-المستشفى-جراء-أوميكرون-أقل-50-من-دلتا-1056266685.html
مسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
مسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
ذكرت سعيدة زلفاني نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي في تونس أن خطر دخول المصابين بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" للمستشفى، أقل 50% مقارنة بخطر... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:55+0000
2022-01-16T11:55+0000
أخبار تونس اليوم
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049796955_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_345f9e85bbdec6185fc219b5963687fe.jpg
جاء هذا ضمن تصريحات نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وقالت المسؤولة الطبية عن هذا الأمر إنه لا يرجع إلى طبيعة المتحور الجديد ولكن إلى المناعة التي تشكلت في الأجسام بسبب تلقي اللقاح.وأشارت إلى أن النتائج تظهر أن الأشخاص المصابين الذي التجؤوا إلى المستشفيات هم من غير الملقحين وأنهم يعانون من أمراض مزمنة.وقالت زلفاني إن تراجع عدد الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون مقارنة بمتحور دلتا لا يعني انعدام خطر الإصابة بهذا المتحور لغير الملقحين.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/تونس-تسجل-أول-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053524918.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049796955_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_27eeb4262e88816833df39b7d5267eec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, أوميكرون

مسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا

11:55 GMT 16.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
تابعنا عبر
ذكرت سعيدة زلفاني نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي في تونس أن خطر دخول المصابين بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" للمستشفى، أقل 50% مقارنة بخطر متحور"دلتا".
جاء هذا ضمن تصريحات نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الصحة التونسية، كورونا، تونس مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
3 ديسمبر 2021, 17:18 GMT
وقالت المسؤولة الطبية عن هذا الأمر إنه لا يرجع إلى طبيعة المتحور الجديد ولكن إلى المناعة التي تشكلت في الأجسام بسبب تلقي اللقاح.
وأشارت إلى أن النتائج تظهر أن الأشخاص المصابين الذي التجؤوا إلى المستشفيات هم من غير الملقحين وأنهم يعانون من أمراض مزمنة.
وقالت زلفاني إن تراجع عدد الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون مقارنة بمتحور دلتا لا يعني انعدام خطر الإصابة بهذا المتحور لغير الملقحين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:19 GMTمصر: إطلاق خدمات تموين السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا
12:11 GMTرئيس هيئة قناة السويس: من المتوقع إتمام مشروع توسيع القناة في يوليو 2023
12:07 GMTمركز إحصاء يعلن أعلى نسبة شفاء من كورونا في دولة خليجية
12:04 GMTمنظمة العفو الدولية تطالب إيطاليا بعدم التمييز ضد غير الملقحين
11:59 GMTدراسة جديدة توضح ما إذا كان الاكتئاب مرضا وراثيا
11:55 GMTمسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
11:53 GMTمسؤول إيراني يكشف مصدر الأصوات المدوية التي سمعت في غرب البلاد صباح اليوم
11:48 GMTديوكوفيتش يغادر إلى الإمارات بعد ترحيله من أستراليا
11:47 GMTالأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"
11:47 GMTتصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟
11:41 GMTوزارة الطاقة اللبنانية تنفي اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
11:40 GMTوزير النفط الإيراني: عوائد البلاد النفطية تضاعفت عدة مرات
11:38 GMTدراسة تحذر من تناول فيتامين ب في بعض الحالات الشائعة
11:36 GMTترامب: بايدن مسؤول عن تدهور العلاقات مع روسيا
11:29 GMTممثل صندوق النقد: تونس بحاجة إلى إصلاحات عميقة
11:26 GMTتايوان تطور سفنا خاصة بنشر الألغام البحرية لمواجهة الأسطول الصيني
11:25 GMTوزير الخارجية الإيراني يحدد سبب تعطل العملية السياسية في سوريا
11:23 GMTسيلين ديون تضطر لإلغاء حفلاتها الغنائية بسبب ظروفها الصحية ‏وتعافيها البطيء
11:21 GMTقوى الحرية والتغيير في السودان تقترح توسيع مبادرة الأمم المتحدة للحوار بضم أطراف دولية
11:19 GMTحدث تاريخي..امرأة سعودية تفوز بانتخابات عضوية لمجلس إدارة الغرفة التجارية في البلاد