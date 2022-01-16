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مسؤول إيراني يحذر من فشل مباحثات فيينا.. "الدخان الأسود سيعمي أعين الجميع"
مسؤول إيراني يحذر من فشل مباحثات فيينا.. "الدخان الأسود سيعمي أعين الجميع"
حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، رسول موسوي، اليوم الأحد، من محاولات تخريب مفاوضات فيينا، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:17+0000
2022-01-16T11:17+0000
إيران
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ونشر رسول موسوي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، قال من خلالها إن "جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يتوقع تصاعد الدخان الأبيض من فندق كوبورغ".وحذر موسوي ممن أسماهم بـ"من يحاولون تخريب جهود فريق التفاوض عبر نشر القمامة في مواقد طبخ الاتفاق ليسوّد الأجواء".ولم يكتف رسول موسوي بذلك، بل قال "فليعرف المخربون أن الدخان الأسود سيعمي أعين الجميع".ويشار إلى أن جوزيب بوريل قد صرح، يوم الجمعة الماضية، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "ممكن" خلال الأسابيع المقبلة، قائلا:"هناك مناخ أفضل منذ عيد الميلاد - قبل عيد الميلاد كنت متشائما للغاية".وتابع: "اليوم أعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن حتى خلال الأسابيع المقبلة".وتأتي تصريحات بوريل، في إشارة جديدة على أن المحادثات الدولية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني قد دخلت العام الجديد مع ظهور إشارات إيجابية، رغم الأجواء المتشائمة التي سادت حيالها قبل أسابيع..واستؤنفت المفاوضات المستمرة لإنقاذ الاتفاق النووي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعليقها في يونيو/حزيران.
إيران
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إيران

مسؤول إيراني يحذر من فشل مباحثات فيينا.. "الدخان الأسود سيعمي أعين الجميع"

11:17 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Majid Asgaripour
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حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، رسول موسوي، اليوم الأحد، من محاولات تخريب مفاوضات فيينا، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.
ونشر رسول موسوي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، قال من خلالها إن "جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يتوقع تصاعد الدخان الأبيض من فندق كوبورغ".
وحذر موسوي ممن أسماهم بـ"من يحاولون تخريب جهود فريق التفاوض عبر نشر القمامة في مواقد طبخ الاتفاق ليسوّد الأجواء".
ولم يكتف رسول موسوي بذلك، بل قال "فليعرف المخربون أن الدخان الأسود سيعمي أعين الجميع".
ويشار إلى أن جوزيب بوريل قد صرح، يوم الجمعة الماضية، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "ممكن" خلال الأسابيع المقبلة، قائلا:"هناك مناخ أفضل منذ عيد الميلاد - قبل عيد الميلاد كنت متشائما للغاية".
وتابع: "اليوم أعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن حتى خلال الأسابيع المقبلة".
وتأتي تصريحات بوريل، في إشارة جديدة على أن المحادثات الدولية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني قد دخلت العام الجديد مع ظهور إشارات إيجابية، رغم الأجواء المتشائمة التي سادت حيالها قبل أسابيع..
واستؤنفت المفاوضات المستمرة لإنقاذ الاتفاق النووي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعليقها في يونيو/حزيران.
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