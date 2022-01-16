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مصر: إطلاق خدمات تموين السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا
مصر: إطلاق خدمات تموين السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا
أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T12:19+0000
2022-01-16T12:19+0000
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جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة" على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي.وقال زكي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع.وأضاف أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022.كما أشار إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاعا صناعيا ولوجيستيا، تم تفعيل التعاقد على أرض الواقع مع 3 منها وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية، وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20200823/السفير-الروسي-بمصر-يتحدث-عن-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-وأهميتها-للمستثمرين-الروس-1046334503.html
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أخبار مصر الآن, مصر

مصر: إطلاق خدمات تموين السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا

12:19 GMT 16.01.2022
© Sputnikالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik
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أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة" على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي.
وقال زكي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع.
وأضاف أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022.
كما أشار إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاعا صناعيا ولوجيستيا، تم تفعيل التعاقد على أرض الواقع مع 3 منها وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية، وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2020
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