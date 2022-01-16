مصر: إطلاق خدمات تموين السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة" على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي.وقال زكي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع.وأضاف أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022.كما أشار إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاعا صناعيا ولوجيستيا، تم تفعيل التعاقد على أرض الواقع مع 3 منها وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية، وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.
أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة" على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي.
وقال زكي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع.
وأضاف أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022.
كما أشار إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاعا صناعيا ولوجيستيا، تم تفعيل التعاقد على أرض الواقع مع 3 منها وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية، وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.