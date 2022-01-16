معلومات عن القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية بعد انتهاء مناورات "صقور الصحراء"

توضح ذلك إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021، التي ترصد القوة العسكرية لأقوى جيوش العالم وتصنيفها السنوي، وفقا لمعايير مشتركة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتهاء المناورات الجوية المشتركة التي تحمل اسم "صقور الصحراء" مع القوات الجوية الأمريكية.وتضم القوات الجوية الأمريكية 1957 مقاتلة وطائرة اعتراضية و783 طائرة هجومية و982 طائرة نقل عسكري وألفين و661 طائرة تدريب و774 طائرة مهام خاصة و627 طائرة تزود بالوقود و5 آلاف و463 مروحية بينها 910 مروحيات هجومية.وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و27 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود.كما تملك القوات الجوية الإسرائيلية 127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.
وتمتلك القوات الجوية الأمريكية 13 ألف و247 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الأولى عالميا.
وتضم القوات الجوية الأمريكية 1957 مقاتلة وطائرة اعتراضية و783 طائرة هجومية و982 طائرة نقل عسكري وألفين و661 طائرة تدريب و774 طائرة مهام خاصة و627 طائرة تزود بالوقود و5 آلاف و463 مروحية بينها 910 مروحيات هجومية.
أما القوات الجوية الإسرائيلية فتمتلك 597 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 19 عالميا.
وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و27 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود.