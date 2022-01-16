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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مقارنة-بسيطة-بين-الروبوتات-العسكرية-الروسية-والأمريكية-1056259595.html
مقارنة بسيطة بين الروبوتات العسكرية الروسية والأمريكية
مقارنة بسيطة بين الروبوتات العسكرية الروسية والأمريكية
كشفت شركات أمريكية عن أول كلب آلي يحمل سلاحا حربيا في العالم، وذلك خلال المعرض السنوي لجمعية الجيش الأمريكي المقام في العاصمة واشنطن. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T08:51+0000
2022-01-16T08:51+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أنه تم الكشف عن بعض الخصائص التكتيكية والفنية للكلب الآلي المسلح، حيث تم تركيب بندقية من عيار 6.5 ملم على ظهره بشكل مغلف، وهو قادر على إطلاق النارعلى مسافة تصل إلى 1200 متر. كما أن الكلب الآلي مزود بنظام رؤية متقدم مع تكبير 30 ضعفًا وجهاز تصوير حراري ومغطى بسيراميك خاص لإخفاء أجهزة الرؤية الليلية للعدو.وبحسب الصحيفة، الكلب الآلي قادر على السفر عشرات الكيلومترات بسرعة 7.2 كم / ساعة بشحنة واحدة، حيث تم تسليم عدد من الروبوتات إلى الجيش الأمريكي لتجريبها في الميدان واقتصرت حتى الآن مهماته على الاستطلاع والمراقبة.واعتبر الخبراء الروس أن الكلب الآلي الأمريكي الذي يحمل بندقية خاصة مثبتة على الظهر يعد نوعا من التضخيم ما يشكل صعوبات لمهامه العسكرية في الميدان.وبحسب الخبراء، استطاع الروس ابتكار الروبوت الآلي العسكري "ماركر" بالتعاون مع شركات "Android Technology" و"Advanced Research Foundation" حيث أكد تفوقه التقني والعسكري على نظيره الأمريكي الجديد وبمقارنة بسيطة فإن الأخير قادر على حمل بندقية قنص وأجهزة بصرية على ظهره، أما الروبوت الروسي "ماركر" فيمكنه حمل أنظمة قتال متنوعة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة وعدد كبير من مختلف المعدات الإلكترونية الضوئية والراديوية وأنظمة المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مجهز بطائرة مسيرة صغيرة الحجم قادرة على الإقلاع من منصة ومطاردة الهدف بسهولة.
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روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

مقارنة بسيطة بين الروبوتات العسكرية الروسية والأمريكية

08:51 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Michael Reichelكلب ينبح لدى رؤية كلب آلي في ساحة كاثيدرال سكوير في إرفورت، ألمانيا 20 أبريل 2021
كلب ينبح لدى رؤية كلب آلي في ساحة كاثيدرال سكوير في إرفورت، ألمانيا 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Michael Reichel
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كشفت شركات أمريكية عن أول كلب آلي يحمل سلاحا حربيا في العالم، وذلك خلال المعرض السنوي لجمعية الجيش الأمريكي المقام في العاصمة واشنطن.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أنه تم الكشف عن بعض الخصائص التكتيكية والفنية للكلب الآلي المسلح، حيث تم تركيب بندقية من عيار 6.5 ملم على ظهره بشكل مغلف، وهو قادر على إطلاق النارعلى مسافة تصل إلى 1200 متر. كما أن الكلب الآلي مزود بنظام رؤية متقدم مع تكبير 30 ضعفًا وجهاز تصوير حراري ومغطى بسيراميك خاص لإخفاء أجهزة الرؤية الليلية للعدو.
وبحسب الصحيفة، الكلب الآلي قادر على السفر عشرات الكيلومترات بسرعة 7.2 كم / ساعة بشحنة واحدة، حيث تم تسليم عدد من الروبوتات إلى الجيش الأمريكي لتجريبها في الميدان واقتصرت حتى الآن مهماته على الاستطلاع والمراقبة.
واعتبر الخبراء الروس أن الكلب الآلي الأمريكي الذي يحمل بندقية خاصة مثبتة على الظهر يعد نوعا من التضخيم ما يشكل صعوبات لمهامه العسكرية في الميدان.
وبحسب الخبراء، استطاع الروس ابتكار الروبوت الآلي العسكري "ماركر" بالتعاون مع شركات "Android Technology" و"Advanced Research Foundation" حيث أكد تفوقه التقني والعسكري على نظيره الأمريكي الجديد وبمقارنة بسيطة فإن الأخير قادر على حمل بندقية قنص وأجهزة بصرية على ظهره، أما الروبوت الروسي "ماركر" فيمكنه حمل أنظمة قتال متنوعة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة وعدد كبير من مختلف المعدات الإلكترونية الضوئية والراديوية وأنظمة المراقبة.
بالإضافة إلى ذلك، فهو مجهز بطائرة مسيرة صغيرة الحجم قادرة على الإقلاع من منصة ومطاردة الهدف بسهولة.
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