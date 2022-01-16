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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مقتل-شخصين-في-انهيار-منجم-يورانيوم-في-النيجر-1056293237.html
مقتل شخصين في انهيار منجم يورانيوم في النيجر
مقتل شخصين في انهيار منجم يورانيوم في النيجر
قالت شركة كوميناك لتعدين اليورانيوم التابعة لمجموعة أورانو النووية الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخران في انهيار منجم تابع لها في... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T23:04+0000
2022-01-16T23:04+0000
2022-01-16T23:04+0000
اليورانيوم
النيجر
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وأضافت الشركة أن سبب الانهيار الذي وقع أمس السبت غير واضح، لكنه حدث أثناء "تفكيك" المنجم الذي توقف رسميا عن الإنتاج عام 2021 بعد نحو 50 عاما، بسبب نضوب الاحتياطيات.وقالت كوميناك "عُلًقت جميع أنشطة الموقع حتى إشعار آخر، والتحقيق جار لتحديد ملابسات الحادث".وتملك أورانو حصة 59 بالمئة في كوميناك، بينما تملك شركة إينوسا الإسبانية عشرة في المئة وشركة سوبامين للتعدين التي تديرها الدولة في النيجر 31 بالمئة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليورانيوم, النيجر
مقتل شخصين في انهيار منجم يورانيوم في النيجر
قالت شركة كوميناك لتعدين اليورانيوم التابعة لمجموعة أورانو النووية الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخران في انهيار منجم تابع لها في النيجر.
وأضافت الشركة أن سبب الانهيار الذي وقع أمس السبت غير واضح،
لكنه حدث أثناء "تفكيك" المنجم
الذي توقف رسميا عن الإنتاج عام 2021 بعد نحو 50 عاما، بسبب نضوب الاحتياطيات.
وقالت كوميناك "
عُلًقت جميع أنشطة الموقع
حتى إشعار آخر، والتحقيق جار لتحديد ملابسات الحادث".
وتملك أورانو حصة 59 بالمئة في كوميناك، بينما تملك شركة إينوسا الإسبانية عشرة في المئة وشركة سوبامين للتعدين التي تديرها الدولة في النيجر 31 بالمئة.