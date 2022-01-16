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مقتل ضابط في الجيش الأردني وإصابة 3 في إطلاق نار على الحدود الشمالية مع سوريا
مقتل ضابط في الجيش الأردني وإصابة 3 في إطلاق نار على الحدود الشمالية مع سوريا
أعلن الجيش الأردني عن وقوع اشتباك بين القوات المسلحة الأردنية ومجموعة من المهربين أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد آخرين. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T07:54+0000
2022-01-16T07:55+0000
العالم العربي
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وبحسب بيان نشره الجيش الأردني عبر موقعه الرسمي: "صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وفي فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".ووفقا للبيان: "أسفر الاشتباك عن مقتل نقيب وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلائهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجاري متابعة حالتهم الصحية".وتابع المصدر أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة. مؤكدا أن "القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".
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العالم العربي

مقتل ضابط في الجيش الأردني وإصابة 3 في إطلاق نار على الحدود الشمالية مع سوريا

07:54 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 16.01.2022)
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الجيش الأردني عن وقوع اشتباك بين القوات المسلحة الأردنية ومجموعة من المهربين أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد آخرين.
وبحسب بيان نشره الجيش الأردني عبر موقعه الرسمي: "صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وفي فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".
ووفقا للبيان: "أسفر الاشتباك عن مقتل نقيب وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلائهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجاري متابعة حالتهم الصحية".
وتابع المصدر أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة. مؤكدا أن "القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".
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