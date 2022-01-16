ملخص مباراة غينيا الاستوائية والجزائر (1-0) في كأس أمم أفريقيا... فيديو

بدأت المباراة بضغط كبير من محاربي الصحراء في محاولة للتقدم وتحسين أوضاعهم بعد تعادلهم مع سيراليون في الجولة الأولى من دور المجموعات.لكن حماسة اللاعبين أفضت إلى حصول المنتخب الجزائري على إنذارين من أول 8 دقائق من عمر المباراة من نصيب بغداد بونجاح ورامي بنسبعيني.كان الاستحواذ لصالح المنتخب الجزائري طوال الشوط الأول وأضاع العديد من الهجمات الخطيرة، من بينها هدف سجله بونجاح في الدقيقة 23 ألغاه الحكم بداعي التسسل على رياض محرز الذي لعب الكرة برأسه ارتدت من الحارس إلى بونجاح.أجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي تبديلا اضطرريا في الدقيقة 53 بدخول مهدي تاهرات بدلا من جمال بلعمري الذي لم يتمكن من استكمال المباراة.في الدقيقة 57 كاد يوسف بلايلي أن يحرز هدف التقدم من كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه، إلا أن مدافع غينيا الاستوائية شتت الكرة قبل عبورها خط المرمى.في الدقيقة 71 من عمر المباراة سجل استيبان أوبيانج هدف التقدم لغينيا الاستوائية من ركلة ركنية على القائم الأول حولها بتسديدة مباشرة إلى شباك منتخب الجزائر.وبذلك تذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطة يتيمة من تعادله أمام سيراليون، بينما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط ليحل ثانيا، بعد كوت ديفوار الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين.
حقق منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة بفوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.
بدأت المباراة بضغط كبير من محاربي الصحراء في محاولة للتقدم وتحسين أوضاعهم بعد تعادلهم مع سيراليون في الجولة الأولى من دور المجموعات.
لكن حماسة اللاعبين أفضت إلى حصول المنتخب الجزائري على إنذارين من أول 8 دقائق من عمر المباراة من نصيب بغداد بونجاح ورامي بنسبعيني.
كان الاستحواذ لصالح المنتخب الجزائري طوال الشوط الأول وأضاع العديد من الهجمات الخطيرة، من بينها هدف سجله بونجاح في الدقيقة 23 ألغاه الحكم بداعي التسسل على رياض محرز الذي لعب الكرة برأسه ارتدت من الحارس إلى بونجاح.
وبذلك تذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطة يتيمة من تعادله أمام سيراليون، بينما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط ليحل ثانيا، بعد كوت ديفوار الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين.