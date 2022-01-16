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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/ملخص-مباراة-غينيا-الاستوائية-والجزائر-1-0-في-كأس-أمم-أفريقيا-فيديو-1056292386.html
ملخص مباراة غينيا الاستوائية والجزائر (1-0) في كأس أمم أفريقيا... فيديو
ملخص مباراة غينيا الاستوائية والجزائر (1-0) في كأس أمم أفريقيا... فيديو
حقق منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة بفوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T21:25+0000
2022-01-16T21:25+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
كأس الأمم الإفريقية
منتخب الجزائر الوطني
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بدأت المباراة بضغط كبير من محاربي الصحراء في محاولة للتقدم وتحسين أوضاعهم بعد تعادلهم مع سيراليون في الجولة الأولى من دور المجموعات.لكن حماسة اللاعبين أفضت إلى حصول المنتخب الجزائري على إنذارين من أول 8 دقائق من عمر المباراة من نصيب بغداد بونجاح ورامي بنسبعيني.كان الاستحواذ لصالح المنتخب الجزائري طوال الشوط الأول وأضاع العديد من الهجمات الخطيرة، من بينها هدف سجله بونجاح في الدقيقة 23 ألغاه الحكم بداعي التسسل على رياض محرز الذي لعب الكرة برأسه ارتدت من الحارس إلى بونجاح.أجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي تبديلا اضطرريا في الدقيقة 53 بدخول مهدي تاهرات بدلا من جمال بلعمري الذي لم يتمكن من استكمال المباراة.في الدقيقة 57 كاد يوسف بلايلي أن يحرز هدف التقدم من كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه، إلا أن مدافع غينيا الاستوائية شتت الكرة قبل عبورها خط المرمى.في الدقيقة 71 من عمر المباراة سجل استيبان أوبيانج هدف التقدم لغينيا الاستوائية من ركلة ركنية على القائم الأول حولها بتسديدة مباشرة إلى شباك منتخب الجزائر.وبذلك تذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطة يتيمة من تعادله أمام سيراليون، بينما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط ليحل ثانيا، بعد كوت ديفوار الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين.
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كأس الأمم الإفريقية, منتخب الجزائر الوطني

ملخص مباراة غينيا الاستوائية والجزائر (1-0) في كأس أمم أفريقيا... فيديو

21:25 GMT 16.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالمدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي
المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حقق منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة بفوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.
بدأت المباراة بضغط كبير من محاربي الصحراء في محاولة للتقدم وتحسين أوضاعهم بعد تعادلهم مع سيراليون في الجولة الأولى من دور المجموعات.
لكن حماسة اللاعبين أفضت إلى حصول المنتخب الجزائري على إنذارين من أول 8 دقائق من عمر المباراة من نصيب بغداد بونجاح ورامي بنسبعيني.
كان الاستحواذ لصالح المنتخب الجزائري طوال الشوط الأول وأضاع العديد من الهجمات الخطيرة، من بينها هدف سجله بونجاح في الدقيقة 23 ألغاه الحكم بداعي التسسل على رياض محرز الذي لعب الكرة برأسه ارتدت من الحارس إلى بونجاح.
أجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي تبديلا اضطرريا في الدقيقة 53 بدخول مهدي تاهرات بدلا من جمال بلعمري الذي لم يتمكن من استكمال المباراة.
في الدقيقة 57 كاد يوسف بلايلي أن يحرز هدف التقدم من كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه، إلا أن مدافع غينيا الاستوائية شتت الكرة قبل عبورها خط المرمى.
في الدقيقة 71 من عمر المباراة سجل استيبان أوبيانج هدف التقدم لغينيا الاستوائية من ركلة ركنية على القائم الأول حولها بتسديدة مباشرة إلى شباك منتخب الجزائر.
وبذلك تذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطة يتيمة من تعادله أمام سيراليون، بينما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط ليحل ثانيا، بعد كوت ديفوار الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين.
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