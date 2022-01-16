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ممثل صندوق النقد: تونس بحاجة إلى إصلاحات عميقة
ممثل صندوق النقد: تونس بحاجة إلى إصلاحات عميقة
أكد جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس أن البلد العربي الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية بحاجة لإجراء "إصلاحات عميقة جدا". 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:29+0000
2022-01-16T11:29+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد
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ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، عن فاشيه، مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث، أن أهم هذه الإصلاحات خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".وقال ممثل صندوق النقد الدولي إن تونس شهدت "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في عام 1956، بسبب جائحة كورونا.وأشار إلى أن مشكلات البلد العربي كانت سابقة للوباء وخاصة العجز في الميزانية والدين العام الذي بلغ نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام الماضي.وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3% بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.ورأى فاشيه أن النمو سيظل ضعيفا وغير كاف بدرجة كبيرة لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18% و"المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب".لكنه لفت إلى أن "اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب" عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد.ومنذ تشكيلها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد أكثر من شهرين على قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة في 25 تموز/يوليو، طلبت حكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديدا.
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أخبار تونس اليوم, صندوق النقد

ممثل صندوق النقد: تونس بحاجة إلى إصلاحات عميقة

11:29 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / OLIVIER DOULIERY
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أكد جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس أن البلد العربي الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية بحاجة لإجراء "إصلاحات عميقة جدا".
ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، عن فاشيه، مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث، أن أهم هذه الإصلاحات خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".
وقال ممثل صندوق النقد الدولي إن تونس شهدت "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في عام 1956، بسبب جائحة كورونا.
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد خلال مراسم أداء اليمين الدستورية بمجلس الشعب في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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وأشار إلى أن مشكلات البلد العربي كانت سابقة للوباء وخاصة العجز في الميزانية والدين العام الذي بلغ نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام الماضي.
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3% بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
ورأى فاشيه أن النمو سيظل ضعيفا وغير كاف بدرجة كبيرة لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18% و"المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب".
لكنه لفت إلى أن "اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب" عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد.
ومنذ تشكيلها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد أكثر من شهرين على قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة في 25 تموز/يوليو، طلبت حكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديدا.
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