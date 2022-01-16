https://arabic.sputniknews.com/20220116/منظمة-العفو-الدولية-تطالب-إيطاليا-بعدم-التمييز-ضد-غير-الملقحين-1056267153.html

منظمة العفو الدولية تطالب إيطاليا بعدم التمييز ضد غير الملقحين

منظمة العفو الدولية تطالب إيطاليا بعدم التمييز ضد غير الملقحين

حثت منظمة العفو الدولية إيطاليا على تغيير القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا لتجنب التمييز ضد الأشخاص غير الملقحين. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T12:04+0000

2022-01-16T12:04+0000

2022-01-16T12:04+0000

إيطاليا

منظمة العفو الدولية

فيروس كورونا

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وحسب رويترز فقد أصدرت المنظمة الدولية بيانا طالبت فيه الحكومة الإيطالية، بتوفير تدابير بديلة، بما في ذلك استخدام الأقنعة وفحوص كورونا، للسماح لمن لم يتلق التطعيم بمواصلة الذهاب إلى العمل واستخدام وسائل النقل العام "دون تمييز".وبالرغم من تأكيد البيان أن التلقيح الإلزامي يمكن أن يكون مبررًا، إلا أنه شدد على ضرورة أن يكون محدودًا في الوقت المناسب، و"متناسبًا" مع هدف مشروع لحماية الصحة العامة.يشار إلى أن حكومة ماريو دراجي أصدرت مؤخرا مرسوما يتضمن عددا من القواعد والإجراءات الجديدة، منها أن يكون التطعيم إلزاميًا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وجعلته شرطا لاستخدام وسائل النقل العام ومجموعة من الخدمات الأخرى، وهي واحدة من الدول القليلة جدًا التي تتخذ خطوات مماثلة، في محاولة لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية الإيطالية وتقليل الوفيات.وبموجب القواعد الحالية، التي ستستمر حتى 15 يونيو/ حزيران القادم، فإن ارتداء قناع وإجراء اختبارات كورونا السلبية ليس كافياً لوصول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إلى وسائل النقل العام أو إلى أماكن عملهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220112/إيطاليا--تسجيل-أعلى-معدل-يومي-للوفيات-بسبب-كورونا-منذ-مايو-الماضي--1055934397.html

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إيطاليا, منظمة العفو الدولية, فيروس كورونا