منظمة العفو الدولية تطالب إيطاليا بعدم التمييز ضد غير الملقحين

وحسب رويترز فقد أصدرت المنظمة الدولية بيانا طالبت فيه الحكومة الإيطالية، بتوفير تدابير بديلة، بما في ذلك استخدام الأقنعة وفحوص كورونا، للسماح لمن لم يتلق التطعيم بمواصلة الذهاب إلى العمل واستخدام وسائل النقل العام "دون تمييز".وبالرغم من تأكيد البيان أن التلقيح الإلزامي يمكن أن يكون مبررًا، إلا أنه شدد على ضرورة أن يكون محدودًا في الوقت المناسب، و"متناسبًا" مع هدف مشروع لحماية الصحة العامة.يشار إلى أن حكومة ماريو دراجي أصدرت مؤخرا مرسوما يتضمن عددا من القواعد والإجراءات الجديدة، منها أن يكون التطعيم إلزاميًا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وجعلته شرطا لاستخدام وسائل النقل العام ومجموعة من الخدمات الأخرى، وهي واحدة من الدول القليلة جدًا التي تتخذ خطوات مماثلة، في محاولة لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية الإيطالية وتقليل الوفيات.وبموجب القواعد الحالية، التي ستستمر حتى 15 يونيو/ حزيران القادم، فإن ارتداء قناع وإجراء اختبارات كورونا السلبية ليس كافياً لوصول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إلى وسائل النقل العام أو إلى أماكن عملهم.
حثت منظمة العفو الدولية إيطاليا على تغيير القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا لتجنب التمييز ضد الأشخاص غير الملقحين.
وحسب رويترز فقد أصدرت المنظمة الدولية بيانا طالبت فيه الحكومة الإيطالية، بتوفير تدابير بديلة، بما في ذلك استخدام الأقنعة وفحوص كورونا، للسماح لمن لم يتلق التطعيم بمواصلة الذهاب إلى العمل واستخدام وسائل النقل العام "دون تمييز".
وبالرغم من تأكيد البيان أن التلقيح الإلزامي يمكن أن يكون مبررًا، إلا أنه شدد على ضرورة أن يكون محدودًا في الوقت المناسب، و"متناسبًا" مع هدف مشروع لحماية الصحة العامة.
وأضافت: "يجب على الحكومة أن تستمر في ضمان تمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، مثل الحق في التعليم والعمل والعلاج الطبي، مع إيلاء اعتبار خاص للمرضى غير المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى جراحة عاجلة".
يشار إلى أن حكومة ماريو دراجي أصدرت مؤخرا مرسوما يتضمن عددا من القواعد والإجراءات الجديدة، منها أن يكون التطعيم إلزاميًا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وجعلته شرطا لاستخدام وسائل النقل العام ومجموعة من الخدمات الأخرى، وهي واحدة من الدول القليلة جدًا التي تتخذ خطوات مماثلة، في محاولة لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية الإيطالية وتقليل الوفيات.
وبموجب القواعد الحالية، التي ستستمر حتى 15 يونيو/ حزيران القادم، فإن ارتداء قناع وإجراء اختبارات كورونا السلبية ليس كافياً لوصول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إلى وسائل النقل العام أو إلى أماكن عملهم.