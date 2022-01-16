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https://arabic.sputniknews.com/20220116/من-8-دول-عربية-تسمية-أعضاء-مجلس-الشباب-العربي-للتغير-المناخي-1056260443.html
من 8 دول... تسمية أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي"
من 8 دول... تسمية أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي"
كشف "مركز الشباب العربي"، اليوم السبت، عن تشكيلة أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير ‏المناخي"، والتي تضم 12 شابا وشابة من 8 دول عربية.‏ 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:33+0000
2022-01-16T09:49+0000
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والأعضاء المعلن عنهم هم سلطان الحارثي وسارة العامرة وبطي بن حارب المهيري من الإمارات العربية المتحدة، وأحمد سبع الليل وشريف الرفاعي وأحمد فتحي من مصر، وميثم الكوتش من لبنان، وريم المريخي من البحرين، وحازم أزناك من المغرب، ومصطفى هاشم من الأردن، وحنان النويصر من السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).و"مجلس الشباب العربي للتغير المناخي" هو مبادرة تنطلق تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، وشركاء القطاع الخاص.من ناحيته، أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في تصريحات لـ(وام) عن "ثقته الكاملة بأن أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي" الـ12 سيشاركون بفعالية في جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على كل المستويات، بدءا من رسم الاسترتيجيات والرؤى المستقبلية، ووصولا إلى مراحل التنفيذ بالتعاوت مع أصحاب المصلحة على كافة المستويات".وعن مهام أعضاء المجلس، أوضح الجابر أنهم "سيساهمون في زيادة الوعي وتفعيل المشاركة المجتمعية والسعي لإيجاد حلول مبتكرة في العمل المناخي على مستوى الدولة والعالم العربي".كما عبّر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات عن ثقته بأن "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي" سيكون له إسهامات مؤثرة في إطار تحضير بلاده لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نسخته الـ28، والمقام العام المقبل 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/مدير-المعهد-الدولي-للمياه-يحذر-من-خطر-يواجه-مصر-بسبب-التغير-المناخي-1050731262.html
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من 8 دول... تسمية أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي"

09:33 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 09:49 GMT 16.01.2022)
© Alessandro Bianchiمتظاهرون قبل بدء مؤتمر باريس العالمي للتغير المناخي 2015
متظاهرون قبل بدء مؤتمر باريس العالمي للتغير المناخي 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
متظاهرون قبل بدء مؤتمر باريس العالمي للتغير المناخي 2015
© Alessandro Bianchi
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كشف "مركز الشباب العربي"، اليوم السبت، عن تشكيلة أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير ‏المناخي"، والتي تضم 12 شابا وشابة من 8 دول عربية.‏
والأعضاء المعلن عنهم هم سلطان الحارثي وسارة العامرة وبطي بن حارب المهيري من الإمارات العربية المتحدة، وأحمد سبع الليل وشريف الرفاعي وأحمد فتحي من مصر، وميثم الكوتش من لبنان، وريم المريخي من البحرين، وحازم أزناك من المغرب، ومصطفى هاشم من الأردن، وحنان النويصر من السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
و"مجلس الشباب العربي للتغير المناخي" هو مبادرة تنطلق تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، وشركاء القطاع الخاص.
منظر جوي لنهر النيل، مصر 11 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
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17 نوفمبر 2021, 14:43 GMT
من ناحيته، أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في تصريحات لـ(وام) عن "ثقته الكاملة بأن أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي" الـ12 سيشاركون بفعالية في جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على كل المستويات، بدءا من رسم الاسترتيجيات والرؤى المستقبلية، ووصولا إلى مراحل التنفيذ بالتعاوت مع أصحاب المصلحة على كافة المستويات".
وعن مهام أعضاء المجلس، أوضح الجابر أنهم "سيساهمون في زيادة الوعي وتفعيل المشاركة المجتمعية والسعي لإيجاد حلول مبتكرة في العمل المناخي على مستوى الدولة والعالم العربي".
كما عبّر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات عن ثقته بأن "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي" سيكون له إسهامات مؤثرة في إطار تحضير بلاده لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نسخته الـ28، والمقام العام المقبل 2023.
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