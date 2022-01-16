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https://arabic.sputniknews.com/20220116/موقع-عبري-يكشف-عن-بنك-أهداف-إسرائيلي-لإيران-7-منشآت-استراتيجية--1056258322.html
موقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران... 7 منشآت استراتيجية
موقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران... 7 منشآت استراتيجية
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، أمس السبت، عن بنك أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية، على رأسها منشآت نووية واستراتيجية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T07:53+0000
2022-01-16T07:53+0000
العالم العربي
إسرائيل
سلاح نووي
إيران
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موقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران... 7 منشآت استراتيجية 68، مساء أمس السبت، أن إيران وضعت لنفسها "بنك أهداف نووي" داخل إسرائيل، من بينها عددا من المواقع النووية، في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي حرب مستقبلية بينهما.وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى "يوم الحساب" أو "يوم الدين" وهو اليوم الذي تقوم فيه المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة أراضيها، سواء في حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو بدونه.الموقع الأول:وحدد الموقع 7 أماكن استراتيجية ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية، على رأسها مركز البحوث النووية في ديمونة، وهو المقر الذي تتواجد فيه منشآت لإنتاج البلوتونيوم، والبنى التحتية الخاصة بالسلاح النووي.الموقع الثاني:وذكر الموقع الإلكتروني العبري أن الهدف الثاني لإيران داخل إسرائيل سيكون قاعدة الصواريخ "تيروش"، وهي منشأة لتخزين رؤوس حربية نووية وتكتيكية، وهي تقع في مستوطنة بالاسم نفسه "تيروش" قريب من مدينة القدس المحتلة.الموقع الثالث:قاعدة "عيلبون، ويرجح أنها منشأة لتخزين الرؤوس الحربية التكتيكية، وهي قاعدة تقع في مدينة الجليل، شمال البلاد.الموقع الرابع:والهدف الرابع للصواريخ الإيرانية هو مركز "كفار زخاريا"، أو "كفر زكريا"، وبه قواعد صواريخ نووية ومخازن تضم قنابل من النوع نفسه، ويقع وسط إسرائيل.الموقع الخامس:وهو منشأة "ناحال سوريك" للبحوث النووية، وهي خاصة بتصميم وتصنيع الأسلحة، وتقع في وسط إسرائيل.الموقع السادس:وهو منشأة "يودفات" شمالي إسرائيل، وهو مخصص لتركيب وتجميع السلاح النووي.الموقع السابع:وهو منشأة أو مفاعل "رفائيل"، وهي مصنع للهندسة والمتفجرات النووية، وتقع وسط إسرائيل.
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العالم العربي, إسرائيل, سلاح نووي, إيران

موقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران... 7 منشآت استراتيجية

07:53 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZمفاعل ديمونة الإسرائيلي
مفاعل ديمونة الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، أمس السبت، عن بنك أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية، على رأسها منشآت نووية واستراتيجية.
موقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران... 7 منشآت استراتيجية 68، مساء أمس السبت، أن إيران وضعت لنفسها "بنك أهداف نووي" داخل إسرائيل، من بينها عددا من المواقع النووية، في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي حرب مستقبلية بينهما.
وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى "يوم الحساب" أو "يوم الدين" وهو اليوم الذي تقوم فيه المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة أراضيها، سواء في حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو بدونه.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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أمس, 16:32 GMT
الموقع الأول:
وحدد الموقع 7 أماكن استراتيجية ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية، على رأسها مركز البحوث النووية في ديمونة، وهو المقر الذي تتواجد فيه منشآت لإنتاج البلوتونيوم، والبنى التحتية الخاصة بالسلاح النووي.
الموقع الثاني:
وذكر الموقع الإلكتروني العبري أن الهدف الثاني لإيران داخل إسرائيل سيكون قاعدة الصواريخ "تيروش"، وهي منشأة لتخزين رؤوس حربية نووية وتكتيكية، وهي تقع في مستوطنة بالاسم نفسه "تيروش" قريب من مدينة القدس المحتلة.
الموقع الثالث:
قاعدة "عيلبون، ويرجح أنها منشأة لتخزين الرؤوس الحربية التكتيكية، وهي قاعدة تقع في مدينة الجليل، شمال البلاد.
الموقع الرابع:
والهدف الرابع للصواريخ الإيرانية هو مركز "كفار زخاريا"، أو "كفر زكريا"، وبه قواعد صواريخ نووية ومخازن تضم قنابل من النوع نفسه، ويقع وسط إسرائيل.
علم حزب الله اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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الموقع الخامس:
وهو منشأة "ناحال سوريك" للبحوث النووية، وهي خاصة بتصميم وتصنيع الأسلحة، وتقع في وسط إسرائيل.
الموقع السادس:
وهو منشأة "يودفات" شمالي إسرائيل، وهو مخصص لتركيب وتجميع السلاح النووي.
الموقع السابع:
وهو منشأة أو مفاعل "رفائيل"، وهي مصنع للهندسة والمتفجرات النووية، وتقع وسط إسرائيل.
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