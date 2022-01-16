مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا... كشفت عنها سرا قبل 8 سنوات

وأعلنت عبر منشور لها على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنها أقامت الحجر من أجل والدتها، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.ودعت مي عز الدين من الله تعالى أن يكمل شفاء والدتها على خير.يشار إلى أن مي عز الدين كشفت قبل 8 سنوات في برنامج "أنا والعسل"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أن والدتها مسيحية الديانة.وقالت عز الدين إن والدتها تحرص على التزامها بالدين الإسلامي، وأن تصوم خلال شهر رمضان، كما أنها ضربتها في إحدى المرات لعدم التزامها بالصلاة، وذلك لإيمانها أن كل إنسان حر في عقيدته، وأنه على كل إنسان أن يعيش كما وُلد.وتولت والدة مي عز الدين تنشئة ابنتها منذ الصغر بعد انفصالها عن والدها وهي في عمر 3 سنوات.يشار إلى أن آخر أعمال مي عز الدين الفنية هو مسلسل "خيط حرير"، الذي عرض قبل عامين، ويشاركها بطولته سوسن بدر ومحمود عبد المغني ونيقولا معوض وهنادي مهنا، ومن إخراج إبراهيم فخر.
يشار إلى أن مي عز الدين كشفت قبل 8 سنوات في برنامج "أنا والعسل"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أن والدتها مسيحية الديانة.
وقالت عز الدين إن والدتها تحرص على التزامها بالدين الإسلامي، وأن تصوم خلال شهر رمضان، كما أنها ضربتها في إحدى المرات لعدم التزامها بالصلاة، وذلك لإيمانها أن كل إنسان حر في عقيدته، وأنه على كل إنسان أن يعيش كما وُلد.
وتولت والدة مي عز الدين تنشئة ابنتها منذ الصغر بعد انفصالها عن والدها وهي في عمر 3 سنوات.
يشار إلى أن آخر أعمال مي عز الدين الفنية هو مسلسل "خيط حرير"، الذي عرض قبل عامين، ويشاركها بطولته سوسن بدر ومحمود عبد المغني ونيقولا معوض وهنادي مهنا، ومن إخراج إبراهيم فخر.