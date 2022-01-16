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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مي-عز-الدين-تعلن-إصابة-والدتها-بكورونا-كشفت-عنها-سرا-قبل-8-سنوات-1056261736.html
مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا... كشفت عنها سرا قبل 8 سنوات
مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا... كشفت عنها سرا قبل 8 سنوات
أعلنت الفنانة المصرية، مي عز الدين، إقامتها حجرا صحيا داخل منزلها.‏ 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T10:01+0000
2022-01-16T10:01+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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وأعلنت عبر منشور لها على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنها أقامت الحجر من أجل والدتها، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.ودعت مي عز الدين من الله تعالى أن يكمل شفاء والدتها على خير.يشار إلى أن مي عز الدين كشفت قبل 8 سنوات في برنامج "أنا والعسل"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أن والدتها مسيحية الديانة.وقالت عز الدين إن والدتها تحرص على التزامها بالدين الإسلامي، وأن تصوم خلال شهر رمضان، كما أنها ضربتها في إحدى المرات لعدم التزامها بالصلاة، وذلك لإيمانها أن كل إنسان حر في عقيدته، وأنه على كل إنسان أن يعيش كما وُلد.وتولت والدة مي عز الدين تنشئة ابنتها منذ الصغر بعد انفصالها عن والدها وهي في عمر 3 سنوات.يشار إلى أن آخر أعمال مي عز الدين الفنية هو مسلسل "خيط حرير"، الذي عرض قبل عامين، ويشاركها بطولته سوسن بدر ومحمود عبد المغني ونيقولا معوض وهنادي مهنا، ومن إخراج إبراهيم فخر.
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا... كشفت عنها سرا قبل 8 سنوات

10:01 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانان المصريان، مي عز الدين وتامر حسني
الفنانان المصريان، مي عز الدين وتامر حسني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
الفنانان المصريان، مي عز الدين وتامر حسني
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
أعلنت الفنانة المصرية، مي عز الدين، إقامتها حجرا صحيا داخل منزلها.‏
وأعلنت عبر منشور لها على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنها أقامت الحجر من أجل والدتها، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
ودعت مي عز الدين من الله تعالى أن يكمل شفاء والدتها على خير.
يشار إلى أن مي عز الدين كشفت قبل 8 سنوات في برنامج "أنا والعسل"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أن والدتها مسيحية الديانة.
وقالت عز الدين إن والدتها تحرص على التزامها بالدين الإسلامي، وأن تصوم خلال شهر رمضان، كما أنها ضربتها في إحدى المرات لعدم التزامها بالصلاة، وذلك لإيمانها أن كل إنسان حر في عقيدته، وأنه على كل إنسان أن يعيش كما وُلد.
وتولت والدة مي عز الدين تنشئة ابنتها منذ الصغر بعد انفصالها عن والدها وهي في عمر 3 سنوات.
يشار إلى أن آخر أعمال مي عز الدين الفنية هو مسلسل "خيط حرير"، الذي عرض قبل عامين، ويشاركها بطولته سوسن بدر ومحمود عبد المغني ونيقولا معوض وهنادي مهنا، ومن إخراج إبراهيم فخر.
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