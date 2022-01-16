تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220116/نادي-الأسير-يعلن-عن-إصابات-جديدة-بفيروس-كورونا-بين-المعتقلين-الفلسطينيين-1056278163.html
نادي الأسير يعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين
نادي الأسير يعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين
أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:42+0000
2022-01-16T15:42+0000
2022-01-16T15:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103598/93/1035989311_0:275:5363:3292_1920x0_80_0_0_c2bf1c4a1c077f39682216ec99b07cac.jpg
وأكد النادي إصابة 3 معتقلين جدد بفيروس كورونا، في سجن النقب الذي يضم 1400 أسير.وحسب النادي وما نقلته عنه وكالة رويترز، فقد تم نقل المصابين إلى سجن سهرونيم.ووصلت إصابات كورونا في سجون النقب إلى 50 إصابة منذ بداية 2022. وبين المصابين 7 أسيرات، وبذلك تصل أعداد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا إلى 413 شخصا منذ بداية الوباء.وهناك 4600 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل بينهم 35 من النساء حسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103598/93/1035989311_304:0:5059:3566_1920x0_80_0_0_eb85d5ad33eb50780bb5114e60e59371.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا
نادي الأسير يعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين
أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
وأكد النادي إصابة 3 معتقلين جدد بفيروس
كورونا
، في سجن النقب الذي يضم 1400 أسير.
وحسب النادي وما نقلته عنه وكالة رويترز، فقد تم نقل المصابين إلى سجن سهرونيم.
ووصلت إصابات كورونا في سجون النقب إلى 50 إصابة منذ بداية 2022. وبين المصابين 7 أسيرات، وبذلك تصل أعداد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا إلى 413 شخصا منذ بداية الوباء.
وهناك 4600 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل بينهم 35 من النساء حسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني.