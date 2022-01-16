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نشطاء حقوق الحيوان ينتقدون مهرجان مصارعة الإبل في تركيا
نشطاء حقوق الحيوان ينتقدون مهرجان مصارعة الإبل في تركيا
انتقد ناشطون في مجال حقوق الحيوان مهرجانا تقليديا لمصارعة الإبل يقام في غرب تركيا ويجتذب آلاف الأشخاص كل عام. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:27+0000
2022-01-16T15:27+0000
أخبار مجتمع
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ونقلت "رويترز" عن النشطاء قولهم إن مثل هذه المهرجانات تتسبب في تعرض الإبل للإيذاء والإصابات خلال فاعلياتها.وأقيمت، اليوم الأحد، الدورة الأربعون من المهرجان الدولي لمصارعة الإبل في سلجوق، وهي جزء من إقليم إزمير في بحر إيجة بمشاركة 152 من الإبل.وخلال فعاليات المهرجان يتم إحضار الجمال إلى ساحة رملية للتشابك فيما بينها، مع وجود الحكام والمتفرجين في مكان قريب، كما يتم وضع كمامات للإبل للحد من الجروح الناتجة عن العض.ويضع الآلاف من الناس طاولات وكراسي على تل مجاور للساحة، حيث يطهون الطعام ويعدون حفلات الشواء ويأكلون ويشربون بينما يشاهدون الحيوانات تتجه إلى ساحة المصارعة.وتابع: "في هذا المهرجان ترى حيوانات، حية تقاتل أمامك وهي تعاني، وقد تجرح وربما يقتل بعضهم البعض، فيما يستمتع الناس بهذا وربما يحققون أرباحا مالية"، ودعا هامشي أوغلو إلى "وقف هذا الشكل من أشكال العار الذي يجعلنا نخجل من إنسانيتنا"، على حد تعبيره.
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أخبار مجتمع

نشطاء حقوق الحيوان ينتقدون مهرجان مصارعة الإبل في تركيا

15:27 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / Fayez Nureldineعرضت الإبل خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة رماح على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، السعودية 8 يناير 2022
عرضت الإبل خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة رماح على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، السعودية 8 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
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انتقد ناشطون في مجال حقوق الحيوان مهرجانا تقليديا لمصارعة الإبل يقام في غرب تركيا ويجتذب آلاف الأشخاص كل عام.
ونقلت "رويترز" عن النشطاء قولهم إن مثل هذه المهرجانات تتسبب في تعرض الإبل للإيذاء والإصابات خلال فاعلياتها.
وأقيمت، اليوم الأحد، الدورة الأربعون من المهرجان الدولي لمصارعة الإبل في سلجوق، وهي جزء من إقليم إزمير في بحر إيجة بمشاركة 152 من الإبل.
وخلال فعاليات المهرجان يتم إحضار الجمال إلى ساحة رملية للتشابك فيما بينها، مع وجود الحكام والمتفرجين في مكان قريب، كما يتم وضع كمامات للإبل للحد من الجروح الناتجة عن العض.
ويضع الآلاف من الناس طاولات وكراسي على تل مجاور للساحة، حيث يطهون الطعام ويعدون حفلات الشواء ويأكلون ويشربون بينما يشاهدون الحيوانات تتجه إلى ساحة المصارعة.

من جانبه، قال جولجون هامشي أوغلو، ممثل إزمير لاتحاد حقوق الحيوان (HAYTAP)، إن تحريض الحيوانات لمحاربة بعضها البعض "جريمة كبيرة".

وتابع: "في هذا المهرجان ترى حيوانات، حية تقاتل أمامك وهي تعاني، وقد تجرح وربما يقتل بعضهم البعض، فيما يستمتع الناس بهذا وربما يحققون أرباحا مالية"، ودعا هامشي أوغلو إلى "وقف هذا الشكل من أشكال العار الذي يجعلنا نخجل من إنسانيتنا"، على حد تعبيره.
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