نقابة الاطباء المصرية تشكل لجنة لمراجعة التقارير الطبية الخاصة بـ"وائل الإبراشي"

ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي أكد الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء المصرية، تشكيل "لجنة من أطباء استشاريين لفحص الأوراق والمستندات التي سيتقدم به الطبيب المعالج للإبراشي"، الدكتور شريف عباس.وفيما رجح أمين عام نقابة الأطباء المصرية أن تبدأ النقابة تحقيقها مع الطبيب المعالج دكتور شريف عباس يوم الثلاثاء المقبل، لفت إلى أنه من الممكن أن تستدعي اللجنة شهودا حسب المسار الذي سيأخذه التحقيق.وعن الخطوة التي ستلي عمل لجنة التحقيق، أوضح أمين عام نقابة الاطباء المصرية أنه إذا تم التاكيد على وجود خطأ طبي فإن الأمر سيرفع للهيئة التأديبية لاتخاذ ما تراه مناسبا قانونا تجاه الطبيب المعالج.وقد تقدم محامي الإعلامي الراحل وزوجته ببلاغ رسمي أمر على إثره النائب العام بالتحقيق العاجل في أسباب الوفاة.
قررت نقابة الاطباء المصرية تشكيل لجنة استشارية لفحص التقارير الطبية الخاصة بالإعلامي الراحل وائل الإبراشي.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي أكد الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء المصرية، تشكيل "لجنة من أطباء استشاريين لفحص الأوراق والمستندات التي سيتقدم به الطبيب المعالج للإبراشي"، الدكتور شريف عباس.
وفيما رجح أمين عام نقابة الأطباء المصرية أن تبدأ النقابة تحقيقها مع الطبيب المعالج دكتور شريف عباس يوم الثلاثاء المقبل، لفت إلى أنه من الممكن أن تستدعي اللجنة شهودا حسب المسار الذي سيأخذه التحقيق.
وقال: "بعد التحقيق ستصدر أسماء شهود يتم الاستشهاد بهم، وكذلك أوراق ومستندات بحاجة لإرفاقها، واستشاريين في عدة تخصصات منها الصدرية، والأشعة، يتم استدعائهم في التخصص للرد على الأسئلة، وبعد ذلك يتم التقرير إذ كان هناك خطأ أم لا".
وعن الخطوة التي ستلي عمل لجنة التحقيق، أوضح أمين عام نقابة الاطباء المصرية أنه إذا تم التاكيد على وجود خطأ طبي فإن الأمر سيرفع للهيئة التأديبية لاتخاذ ما تراه مناسبا قانونا تجاه الطبيب المعالج.
يشار إلى أن وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي قد رافقتها اتهامات من زوجته ومحاميه للطبيب المعالج بالتسبب خطأ في وفاته عن طريق إعطائه جرعات دوائية خاطئة.
وقد تقدم محامي الإعلامي الراحل وزوجته ببلاغ رسمي أمر على إثره النائب العام بالتحقيق العاجل في أسباب الوفاة.