https://arabic.sputniknews.com/20220116/والد-ياسمين-صبري-يفتح-النار-عليها-على-خلفية-تصريحاتها-الأخيرة-1056275173.html

والد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة

والد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة

هاجم أشرف صبري، والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ابنته مجددا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، حول طفولتها الفقيرة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T14:50+0000

2022-01-16T14:50+0000

2022-01-16T14:50+0000

ياسمين صبري

أخبار الفنانين في مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048972205_0:0:1646:926_1920x0_80_0_0_d8c74d894d95d58366c22bedf792c026.jpg

ونشر والد ياسمين صبري، صورة لمدرسة ابنته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: إن "كل ما ورد في كلام ابنته عن طفولتها عار عن الصحة"، مشيرا إلى أنها التحقت بواحدة من أرقى مدارس الإسكندرية، على حد قوله.ووصف ابنته ياسمين بـ"البليدة والكاذبة"، قائلا: "تدعي أنها عاشت حياة بائسة وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي منك لله".وبعد هذا الهجوم، قام والد ياسمين صبري بحذف البوست الخاص به من حسابه على فسبوك بعد نحو 15 ساعة من نشره.وكانت ياسمين صبري قد تحدثت خلال مشاركتها في دردشة عبر "تويتر" من خلال "Space"، وقالت إنها لم تكن طفلة تحصل على كل ما تريده ولكنها دربت عقلها الباطن على تخيل الحياة التي ترغب فيها.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/غادة-عبد-الرازق-تكشف-مصير-عمل-مشترك-مع-ياسمين-صبري-وتعرب-عن-ندمها-على-هذ-القرار-فيديو-1054757660.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ياسمين صبري, أخبار الفنانين في مصر