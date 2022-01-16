تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220116/والد-ياسمين-صبري-يفتح-النار-عليها-على-خلفية-تصريحاتها-الأخيرة-1056275173.html
والد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة
والد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة
هاجم أشرف صبري، والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ابنته مجددا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، حول طفولتها الفقيرة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:50+0000
2022-01-16T14:50+0000
2022-01-16T14:50+0000
ياسمين صبري
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048972205_0:0:1646:926_1920x0_80_0_0_d8c74d894d95d58366c22bedf792c026.jpg
ونشر والد ياسمين صبري، صورة لمدرسة ابنته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: إن "كل ما ورد في كلام ابنته عن طفولتها عار عن الصحة"، مشيرا إلى أنها التحقت بواحدة من أرقى مدارس الإسكندرية، على حد قوله.ووصف ابنته ياسمين بـ"البليدة والكاذبة"، قائلا: "تدعي أنها عاشت حياة بائسة وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي منك لله".وبعد هذا الهجوم، قام والد ياسمين صبري بحذف البوست الخاص به من حسابه على فسبوك بعد نحو 15 ساعة من نشره.وكانت ياسمين صبري قد تحدثت خلال مشاركتها في دردشة عبر "تويتر" من خلال "Space"، وقالت إنها لم تكن طفلة تحصل على كل ما تريده ولكنها دربت عقلها الباطن على تخيل الحياة التي ترغب فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/غادة-عبد-الرازق-تكشف-مصير-عمل-مشترك-مع-ياسمين-صبري-وتعرب-عن-ندمها-على-هذ-القرار-فيديو-1054757660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048972205_0:0:1646:1236_1920x0_80_0_0_d9db4250aa2c97abb58d77cb88f2d9d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ياسمين صبري, أخبار الفنانين في مصر
والد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة
هاجم أشرف صبري، والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ابنته مجددا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، حول طفولتها الفقيرة.
ونشر والد ياسمين صبري، صورة لمدرسة ابنته
عبر حسابه على فيسبوك
، قائلا: إن "كل ما ورد في كلام ابنته عن طفولتها عار عن الصحة"، مشيرا إلى أنها التحقت بواحدة من أرقى مدارس الإسكندرية، على حد قوله.
30 ديسمبر 2021, 10:20 GMT
ووصف ابنته ياسمين بـ"البليدة والكاذبة"، قائلا: "تدعي أنها عاشت حياة بائسة وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي منك لله".
وبعد هذا الهجوم، قام
والد ياسمين صبري
بحذف البوست الخاص به من حسابه على فسبوك بعد نحو 15 ساعة من نشره.
وكانت
ياسمين صبري
قد تحدثت خلال مشاركتها في دردشة عبر "تويتر" من خلال "Space"، وقالت إنها لم تكن طفلة تحصل على كل ما تريده ولكنها دربت عقلها الباطن على تخيل الحياة التي ترغب فيها.