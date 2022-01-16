تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
https://arabic.sputniknews.com/20220116/والد-ياسمين-صبري-يفتح-النار-عليها-على-خلفية-تصريحاتها-الأخيرة-1056275173.html
والد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة
والد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة
هاجم أشرف صبري، والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ابنته مجددا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، حول طفولتها الفقيرة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:50+0000
2022-01-16T14:50+0000
ياسمين صبري
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048972205_0:0:1646:926_1920x0_80_0_0_d8c74d894d95d58366c22bedf792c026.jpg
ونشر والد ياسمين صبري، صورة لمدرسة ابنته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: إن "كل ما ورد في كلام ابنته عن طفولتها عار عن الصحة"، مشيرا إلى أنها التحقت بواحدة من أرقى مدارس الإسكندرية، على حد قوله.ووصف ابنته ياسمين بـ"البليدة والكاذبة"، قائلا: "تدعي أنها عاشت حياة بائسة وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي منك لله".وبعد هذا الهجوم، قام والد ياسمين صبري بحذف البوست الخاص به من حسابه على فسبوك بعد نحو 15 ساعة من نشره.وكانت ياسمين صبري قد تحدثت خلال مشاركتها في دردشة عبر "تويتر" من خلال "Space"، وقالت إنها لم تكن طفلة تحصل على كل ما تريده ولكنها دربت عقلها الباطن على تخيل الحياة التي ترغب فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/غادة-عبد-الرازق-تكشف-مصير-عمل-مشترك-مع-ياسمين-صبري-وتعرب-عن-ندمها-على-هذ-القرار-فيديو-1054757660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048972205_0:0:1646:1236_1920x0_80_0_0_d9db4250aa2c97abb58d77cb88f2d9d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ياسمين صبري, أخبار الفنانين في مصر

والد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة

14:50 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، ياسمين صبري
الفنانة المصرية، ياسمين صبري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
تابعنا عبر
هاجم أشرف صبري، والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ابنته مجددا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، حول طفولتها الفقيرة.
ونشر والد ياسمين صبري، صورة لمدرسة ابنته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: إن "كل ما ورد في كلام ابنته عن طفولتها عار عن الصحة"، مشيرا إلى أنها التحقت بواحدة من أرقى مدارس الإسكندرية، على حد قوله.
الفنانة المصرية غادة عبد الرازق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
غادة عبد الرازق تكشف مصير عمل مشترك مع ياسمين صبري وتعرب عن ندمها على هذ القرار... فيديو
30 ديسمبر 2021, 10:20 GMT
ووصف ابنته ياسمين بـ"البليدة والكاذبة"، قائلا: "تدعي أنها عاشت حياة بائسة وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي منك لله".
وبعد هذا الهجوم، قام والد ياسمين صبري بحذف البوست الخاص به من حسابه على فسبوك بعد نحو 15 ساعة من نشره.
وكانت ياسمين صبري قد تحدثت خلال مشاركتها في دردشة عبر "تويتر" من خلال "Space"، وقالت إنها لم تكن طفلة تحصل على كل ما تريده ولكنها دربت عقلها الباطن على تخيل الحياة التي ترغب فيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون15:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:32 GMTأبو الغيط يلتقي ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا
15:30 GMTبث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
15:27 GMTنشطاء حقوق الحيوان ينتقدون مهرجان مصارعة الإبل في تركيا
15:08 GMTطعامان يقللان من فقدان البصر بنسبة 36%
15:07 GMTضاحي خلفان يعلق على خاتم ظهر في إصبع عبد الملك الحوثي... صور
15:05 GMTراموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"
15:03 GMTالزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة
15:01 GMTألمانيا: تنتظرنا أسابيع قادمة صعبة
14:59 GMTسلاح الجو الإسرائيلي ينهي مناورات مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية... صور
14:57 GMTفيديو يوثق لحظة استهداف منزل برلماني عراقي برمانة يدوية في بغداد
14:57 GMTإغلاق 20 ميناء في بيرو وغرق شخصين بسبب موجات تسونامي
14:50 GMTوالد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة
14:36 GMTإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس
14:34 GMTعودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان
14:30 GMTلندن: محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس مواطن بريطاني
14:25 GMTلماذا يؤثر الوضع الوبائي في الصين على استقرار العالم بأثره؟
14:24 GMTواشنطن: سحب السودان لترخيص قناة الجزيرة القطرية "تراجع في حرية الإعلام"
14:18 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
14:18 GMTصحيفة تكشف عن منتخبين عربيين هددا "الكاف" بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
14:15 GMTدعوى قضائية لإقالة المدير الفني للمنتخب المصري