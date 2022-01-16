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https://arabic.sputniknews.com/20220116/وزير-التخطيط-الأردني-425-ألف-عاطل-عن-العمل-في-البلاد-1056270816.html
وزير التخطيط الأردني: 425 ألف عاطل عن العمل في البلاد
وزير التخطيط الأردني: 425 ألف عاطل عن العمل في البلاد
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، أن عدد العاطلين عن العمل في بالبلاد بلغ 425 ألف شخص تقريبا، بنهاية الربع الثالث من عام 2021. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T13:40+0000
2022-01-16T13:40+0000
أخبار الأردن
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جاء إعلان الشريدة، خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، بحسب موقع قناة "المملكة"، اليوم الأحد.واعتبر الوزير الأردني أن معدل البطالة في الأردن "ما زال يشكل تحديا كبيرا" إلا أنه في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي "شهد بعض التحسن"، مشيرا إلى أنه انخفض من 25% إلى 23.2% بين الذكور والإناث.وأوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في العام الجاري 2.7%.وفيما يتعلق ببرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، قال الشريدة إنه أعد من أجل عودة الاقتصاد الوطني إلى المسار الصحي للبدء في التعافي.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/صحيفة-زيارة-وزير-الخارجية-الأردنية-إلى-واشنطن-قد-تسهم-بتخفيف-وطأة-قانون-قيصر-1056260933.html
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أخبار الأردن

وزير التخطيط الأردني: 425 ألف عاطل عن العمل في البلاد

13:40 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / -رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / -
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أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، أن عدد العاطلين عن العمل في بالبلاد بلغ 425 ألف شخص تقريبا، بنهاية الربع الثالث من عام 2021.
جاء إعلان الشريدة، خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، بحسب موقع قناة "المملكة"، اليوم الأحد.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
صحيفة: زيارة وزير الخارجية الأردنية إلى واشنطن قد تسهم بتخفيف وطأة "قانون قيصر"
09:24 GMT
واعتبر الوزير الأردني أن معدل البطالة في الأردن "ما زال يشكل تحديا كبيرا" إلا أنه في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي "شهد بعض التحسن"، مشيرا إلى أنه انخفض من 25% إلى 23.2% بين الذكور والإناث.
وأوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في العام الجاري 2.7%.
وفيما يتعلق ببرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، قال الشريدة إنه أعد من أجل عودة الاقتصاد الوطني إلى المسار الصحي للبدء في التعافي.
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