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وزير الخارجية الإيراني يحدد سبب تعطل العملية السياسية في سوريا
وزير الخارجية الإيراني يحدد سبب تعطل العملية السياسية في سوريا
استقبل، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في إيران، وناقشا الوضع السوري وسبل حل الأزمة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:25+0000
2022-01-16T11:25+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال اللهيان في هذا السياق: "تعطل العملية السياسية سببه الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والاعتداءات الإسرائيلية".وتابع بأن: "حل الأزمة في سوريا لن يسير في الطريق الصحيح بدون التركيز على قضايا اللاجئين والعقوبات".وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، وعدة نقاط استراتيجية كان آخرها ميناء اللاذقية.وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح، وخلال السنوات الماضية تمكنت الحكومة السورية من إعادة بسط سيطرتها على أغلب الأراضي السورية؛ إلا أن تحديات إعادة الإعمار وإزالة مخلفات الحرب تواجه تحديات كبيرة بسبب التواجد الأمريكي غير الشرعي شرقي سوريا، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها واشنطن والدول الأوروبية على الحكومة السورية.
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العالم العربي, إسرائيل, إيران

وزير الخارجية الإيراني يحدد سبب تعطل العملية السياسية في سوريا

11:25 GMT 16.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . POOL
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استقبل، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في إيران، وناقشا الوضع السوري وسبل حل الأزمة.
طهران - سبوتنيك. وقال اللهيان في هذا السياق: "تعطل العملية السياسية سببه الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والاعتداءات الإسرائيلية".
وتابع بأن: "حل الأزمة في سوريا لن يسير في الطريق الصحيح بدون التركيز على قضايا اللاجئين والعقوبات".
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، وعدة نقاط استراتيجية كان آخرها ميناء اللاذقية.
وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح، وخلال السنوات الماضية تمكنت الحكومة السورية من إعادة بسط سيطرتها على أغلب الأراضي السورية؛ إلا أن تحديات إعادة الإعمار وإزالة مخلفات الحرب تواجه تحديات كبيرة بسبب التواجد الأمريكي غير الشرعي شرقي سوريا، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها واشنطن والدول الأوروبية على الحكومة السورية.
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