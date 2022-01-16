وزير خارجية إسرائيل يرحب بتحرير رهائن كنيس تكساس
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، بتحرير جميع الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.
وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أشعر بالارتياح لسماع نبأ تحرير جميع الرهائن من مصلى بيت إسرائيل، وإنه سيتم جمع شملهم جميعا بأحبائهم".
Relieved to hear that all hostages have been freed from Congregation Beth Israel in Texas and will be reunited with their loved ones.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 16, 2022
Thank you to federal, state, & local law enforcement and first responders for your efforts.
ووجه الشكر للشرطة الفيدرالية والولائية والمحلية وأول المستجيبين لجهودهم.
وقال إن: "هذا الحادث مثال آخر على الخطر الذي يمثله العداء للسامية. اليهود يجب أن يكونوا قادرين على العبادة دون خوف".
This terrible incident is another example of the continuing danger posed by antisemitism. Jews must be able to worship without fear.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 16, 2022
Jewish communities around the world are our family, and we stand together in the fight against antisemitism.
وأضاف: "الجاليات اليهودية حول العالم هم عائلتنا ونحن نقف معا في الكفاح ضد معاداة السامية".
في وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي في تكساس دون إصابة أحدهم بأذى.
وكانت شرطة كوليفيل بولاية تكساس أعلنت أمس السبت أنها تتفاوض مع رجل يبدو أنه اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة.