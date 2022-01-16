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وزير خارجية إسرائيل يرحب بتحرير رهائن كنيس تكساس
وزير خارجية إسرائيل يرحب بتحرير رهائن كنيس تكساس
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، بتحرير جميع الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T06:58+0000
2022-01-16T06:58+0000
ولاية تكساس
كنيس يهودي
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وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أشعر بالارتياح لسماع نبأ تحرير جميع الرهائن من مصلى بيت إسرائيل، وإنه سيتم جمع شملهم جميعا بأحبائهم".ووجه الشكر للشرطة الفيدرالية والولائية والمحلية وأول المستجيبين لجهودهم.وقال إن: "هذا الحادث مثال آخر على الخطر الذي يمثله العداء للسامية. اليهود يجب أن يكونوا قادرين على العبادة دون خوف".وأضاف: "الجاليات اليهودية حول العالم هم عائلتنا ونحن نقف معا في الكفاح ضد معاداة السامية".في وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي في تكساس دون إصابة أحدهم بأذى.وكانت شرطة كوليفيل بولاية تكساس أعلنت أمس السبت أنها تتفاوض مع رجل يبدو أنه اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة.
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ولاية تكساس, كنيس يهودي

وزير خارجية إسرائيل يرحب بتحرير رهائن كنيس تكساس

06:58 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، بتحرير جميع الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.
وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أشعر بالارتياح لسماع نبأ تحرير جميع الرهائن من مصلى بيت إسرائيل، وإنه سيتم جمع شملهم جميعا بأحبائهم".
ووجه الشكر للشرطة الفيدرالية والولائية والمحلية وأول المستجيبين لجهودهم.
وقال إن: "هذا الحادث مثال آخر على الخطر الذي يمثله العداء للسامية. اليهود يجب أن يكونوا قادرين على العبادة دون خوف".
وأضاف: "الجاليات اليهودية حول العالم هم عائلتنا ونحن نقف معا في الكفاح ضد معاداة السامية".
في وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي في تكساس دون إصابة أحدهم بأذى.
وكانت شرطة كوليفيل بولاية تكساس أعلنت أمس السبت أنها تتفاوض مع رجل يبدو أنه اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة.
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