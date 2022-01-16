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https://arabic.sputniknews.com/20220116/وزير-خارجية-الأردن-القضية-الفلسطينية-من-أولويتنا-وحل-الدولتين-هو-السيناريو-الأمثل--1056257373.html
وزير خارجية الأردن: القضية الفلسطينية من أولوياتنا وحل الدولتين هو السيناريو الأمثل
وزير خارجية الأردن: القضية الفلسطينية من أولوياتنا وحل الدولتين هو السيناريو الأمثل
أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أن القضية الفلسطينية من أولويات بلاده، معتبرا أن حل الدولتين هو السيناريو الأمثل لحل النزاع بين الفلسطينيين... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T07:04+0000
2022-01-16T07:06+0000
إسرائيل
وزير الخارجية الأردني
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جاءت تصريحات الوزير الأردني، خلال مقابلة مع قناة "العربية" نشرت السبت.وأشار الصفدي إلى أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من القضية الفلسطينية شهد تغيرا جذريا عن موقف إدارة سلفه دونالد ترامب.وقال إن الإدارة الجديدة منذ وصولها للبيت الأبيض أعلنت التزامها بحل الدولتين ورفضها للمستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وأعادت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.ورأى الصفدي أن كل هذه أمور إيجابية ينبغي أن يتم البناء عليها، مؤكدا أن الولايات المتحدة شريك أساسي.واعتبر أن دور الأردن لم يتقلص في عهد إدارة الرئيس ترامب وأن هذا الدور مستمر، أيضا بالنهج ذاته مع إدارة بايدن.وعن علاقات بلاده مع إسرائيل، قال إن بلاده تتعامل مع الحكومة الإسرائيلية بوضوح وبصراحة، مؤكدا أن الهدف من التعامل مع إسرائيل هو تحقيق السلام الشامل والعادل.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يناقش-مع-ملك-الأردن-استقرار-الشرق-الأوسط-1054981941.html
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إسرائيل, وزير الخارجية الأردني

وزير خارجية الأردن: القضية الفلسطينية من أولوياتنا وحل الدولتين هو السيناريو الأمثل

07:04 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 16.01.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أن القضية الفلسطينية من أولويات بلاده، معتبرا أن حل الدولتين هو السيناريو الأمثل لحل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
جاءت تصريحات الوزير الأردني، خلال مقابلة مع قناة "العربية" نشرت السبت.
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وأشار الصفدي إلى أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من القضية الفلسطينية شهد تغيرا جذريا عن موقف إدارة سلفه دونالد ترامب.
وقال إن الإدارة الجديدة منذ وصولها للبيت الأبيض أعلنت التزامها بحل الدولتين ورفضها للمستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وأعادت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.
ورأى الصفدي أن كل هذه أمور إيجابية ينبغي أن يتم البناء عليها، مؤكدا أن الولايات المتحدة شريك أساسي.
واعتبر أن دور الأردن لم يتقلص في عهد إدارة الرئيس ترامب وأن هذا الدور مستمر، أيضا بالنهج ذاته مع إدارة بايدن.
وعن علاقات بلاده مع إسرائيل، قال إن بلاده تتعامل مع الحكومة الإسرائيلية بوضوح وبصراحة، مؤكدا أن الهدف من التعامل مع إسرائيل هو تحقيق السلام الشامل والعادل.
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