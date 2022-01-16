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وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا
وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا
توفي الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا عن عمر يناهز 77 عاما، بحسب ما ذكر مصدر لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال المصدر: "إن كيتا، والذي أنهى انقلاب عسكري حكمه العام قبل الماضي، توفي في منزله بالعاصمة باماكو، حيث كان يعاني من المرض، الذي استدعى سفره إلى الإمارات للعلاج في وقت سابق".واستولى الجيش على السلطة في مالي بعد انقلاب نفذه العقيد أسيمي غويتا في أيار/مايو الماضي، معلنا إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو. وكان غويتا قد قاد انقلابا العام الماضي على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.وفي آب/أغسطس الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حتى 31 آب/أغسطس 2022، حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين ضد الأفراد والكيانات الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق 2015 للسلام والمصالحة في مالي.
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وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

12:28 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 16.01.2022)
© REUTERSرئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في أبوجا في 16 ديسمبر / كانون الأول 2017
رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في أبوجا في 16 ديسمبر / كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS
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توفي الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا عن عمر يناهز 77 عاما، بحسب ما ذكر مصدر لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد.
وقال المصدر: "إن كيتا، والذي أنهى انقلاب عسكري حكمه العام قبل الماضي، توفي في منزله بالعاصمة باماكو، حيث كان يعاني من المرض، الذي استدعى سفره إلى الإمارات للعلاج في وقت سابق".
واستولى الجيش على السلطة في مالي بعد انقلاب نفذه العقيد أسيمي غويتا في أيار/مايو الماضي، معلنا إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو. وكان غويتا قد قاد انقلابا العام الماضي على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
وفي آب/أغسطس الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حتى 31 آب/أغسطس 2022، حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين ضد الأفراد والكيانات الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق 2015 للسلام والمصالحة في مالي.
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