وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

وقال المصدر: "إن كيتا، والذي أنهى انقلاب عسكري حكمه العام قبل الماضي، توفي في منزله بالعاصمة باماكو، حيث كان يعاني من المرض، الذي استدعى سفره إلى الإمارات للعلاج في وقت سابق".واستولى الجيش على السلطة في مالي بعد انقلاب نفذه العقيد أسيمي غويتا في أيار/مايو الماضي، معلنا إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو. وكان غويتا قد قاد انقلابا العام الماضي على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.وفي آب/أغسطس الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حتى 31 آب/أغسطس 2022، حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين ضد الأفراد والكيانات الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق 2015 للسلام والمصالحة في مالي.
توفي الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا عن عمر يناهز 77 عاما، بحسب ما ذكر مصدر لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد.
وقال المصدر: "إن كيتا، والذي أنهى انقلاب عسكري حكمه العام قبل الماضي، توفي في منزله بالعاصمة باماكو، حيث كان يعاني من المرض، الذي استدعى سفره إلى الإمارات للعلاج في وقت سابق".
واستولى الجيش على السلطة في مالي بعد انقلاب نفذه العقيد أسيمي غويتا في أيار/مايو الماضي، معلنا إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو. وكان غويتا قد قاد انقلابا العام الماضي على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
وفي آب/أغسطس الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حتى 31 آب/أغسطس 2022، حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين ضد الأفراد والكيانات الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق 2015 للسلام والمصالحة في مالي.