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وفد من غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية يزور العراق لبحث تعزيز التعاون
وفد من غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية يزور العراق لبحث تعزيز التعاون
يزور وفد تجاري وصناعي إيراني العراق، اليوم الأحد، بدعوة من الجانب العراقي لبحث تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بحسب بيان لغرفة التجارة والصناعة الإيرانية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T08:10+0000
2022-01-16T08:10+0000
اقتصاد
العراق
إيران
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وقال البيان إنه من المقرر أن يزور وفد تجاري من 40 عضوا من غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية العراق برئاسة غلام حسين شافعي، رئيس الغرفة، وبدعوة رسمية من عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.وسيناقش الوفد الإيراني، خلال إقامته التي تستمر ثلاثة أيام في العراق، أسس تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.ومن المقرر أن يزور قادة القطاع الخاص الإيراني ثلاث مدن عراقية هي بغداد وكربلاء والنجف.وسيعقد رئيس وفد إيران اجتماعات مع بعض الوزراء العراقيين، بما في ذلك وزيرا التجارة والنقل وكذلك ناشطون من القطاع الخاص.وبالتزامن مع حضور الوفد الإيراني إلى بغداد، من المقرر أن يستضيف اتحاد غرف التجارة العراقية منتدى الأعمال العراقي الإيراني. ومن المقرر أيضًا أن يعقد رجال أعمال من البلدين عددا من الاجتماعات.ومن المقرر أيضا عقد منتديين تجاريين آخرين في كربلاء والنجف، حيث سيستكشف المشغلون الاقتصاديون من إيران والعراق سبل تعزيز التعاون، يقول البيان.وخلال زيارة قام بها وفد تجاري عراقي إلى غرفة التجارة الإيرانية في أوائل كانون الأول/ديسمبر، شدد الجانبان على أن السعي وراء تجارة ثنائية بقيمة 20 مليار دولار بين البلدين ليس هدفا بعيد المنال.
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اقتصاد, العراق, إيران

وفد من غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية يزور العراق لبحث تعزيز التعاون

08:10 GMT 16.01.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANAأفغانيون يعتزمون عبور الحدود الأفغانية الإيرانية، إيران 29 أغسطس 2021
أفغانيون يعتزمون عبور الحدود الأفغانية الإيرانية، إيران 29 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
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يزور وفد تجاري وصناعي إيراني العراق، اليوم الأحد، بدعوة من الجانب العراقي لبحث تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بحسب بيان لغرفة التجارة والصناعة الإيرانية.
وقال البيان إنه من المقرر أن يزور وفد تجاري من 40 عضوا من غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية العراق برئاسة غلام حسين شافعي، رئيس الغرفة، وبدعوة رسمية من عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.
وسيناقش الوفد الإيراني، خلال إقامته التي تستمر ثلاثة أيام في العراق، أسس تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ومن المقرر أن يزور قادة القطاع الخاص الإيراني ثلاث مدن عراقية هي بغداد وكربلاء والنجف.
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وسيعقد رئيس وفد إيران اجتماعات مع بعض الوزراء العراقيين، بما في ذلك وزيرا التجارة والنقل وكذلك ناشطون من القطاع الخاص.
وبالتزامن مع حضور الوفد الإيراني إلى بغداد، من المقرر أن يستضيف اتحاد غرف التجارة العراقية منتدى الأعمال العراقي الإيراني. ومن المقرر أيضًا أن يعقد رجال أعمال من البلدين عددا من الاجتماعات.
ومن المقرر أيضا عقد منتديين تجاريين آخرين في كربلاء والنجف، حيث سيستكشف المشغلون الاقتصاديون من إيران والعراق سبل تعزيز التعاون، يقول البيان.
وخلال زيارة قام بها وفد تجاري عراقي إلى غرفة التجارة الإيرانية في أوائل كانون الأول/ديسمبر، شدد الجانبان على أن السعي وراء تجارة ثنائية بقيمة 20 مليار دولار بين البلدين ليس هدفا بعيد المنال.
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