بعد الكشف عن حالات تزوير في ولاية أريزونا... ترامب يؤكد أن انتخابات 2020 سرقت

في التجمع الكبير في فلورنسا، في ولاية أريزونا، ادعى ترامب مرة أخرى أنه فاز بالفعل في الانتخابات عام 2020، وعلى الرغم من خسارته أمام جو بايدن بنسبة 49.4% مقابل 49.1%. فاز ترامب بولاية أريزونا بسهولة في 2016 ضد هيلاري كلينتون، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وتابع: "العام الماضي أجرينا انتخابات مزورة والدليل في كل مكان، لدينا الكثير من الأدلة وهم يعرفون ذلك، يتحدثون دائمًا عن الكذبة الكبرى إنهم هم الكذبة الكبرى".قالت المحامية لورا كونوفر من مقاطعة بيما: "بينما وثق تحقيق "PCAO" حالات ناخبين قدموا عن علم أكثر من بطاقة اقتراع واحدة، إلا أنه لا يوجد دليل يذكر على أنهم تصرفوا بوعي أن أفعالهم ستؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى تغيير مجرى الانتخابات".وفقًا لتحقيق أجرته وكالة "أسوشيتيد برس"، تم تحديد حوالي 200 حالة تزوير محتمل في ولاية أريزونا، بينما قال مسؤولو الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا وهي أكبر مقاطعة في الولاية إنهم اكتشفوا 38 حالة تزوير محتملة أثناء التصويت خلال مراجعة شاملة 2.1 مليون بطاقة اقتراع. وقد تم إرسال هذه القضايا إلى مكتب النائب العام للولاية لمراجعتها.وأشار ترامب أيضًا إلى مثيري الشغب في الكابيتول هيل في 6 يناير، وقال إنهم تعرضوا "للاضطهاد" بسبب تعبيرهم عن حقوقهم عندما عطّلوا تصديق الكونغرس على الأصوات الانتخابية التي من شأنها أن تجعل بايدن رئيسًا رسميًا.
عقد الرئيس السابق دونالد ترامب أول تجمع سياسي له للعام الجديد في ولاية أريزونا يوم أمس الجمعة، وواصل الإصرار على أن انتخابات 2020 قد سرقت.
في التجمع الكبير في فلورنسا، في ولاية أريزونا، ادعى ترامب مرة أخرى أنه فاز بالفعل في الانتخابات عام 2020، وعلى الرغم من خسارته أمام جو بايدن بنسبة 49.4% مقابل 49.1%. فاز ترامب بولاية أريزونا بسهولة في 2016 ضد هيلاري كلينتون، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وقال ترامب في التجمع: "أنا أحب ولاية أريزونا. لقد حققنا نصرًا هائلاً في ولاية أريزونا، أريد فقط أن أتمنى للجميع عامًا جديدًا سعيدًا".
وتابع: "العام الماضي أجرينا انتخابات مزورة والدليل في كل مكان، لدينا الكثير من الأدلة وهم يعرفون ذلك، يتحدثون دائمًا عن الكذبة الكبرى إنهم هم الكذبة الكبرى".
قالت المحامية لورا كونوفر من مقاطعة بيما: "بينما وثق تحقيق "PCAO" حالات ناخبين قدموا عن علم أكثر من بطاقة اقتراع واحدة، إلا أنه لا يوجد دليل يذكر على أنهم تصرفوا بوعي أن أفعالهم ستؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى تغيير مجرى الانتخابات".
وفقًا لتحقيق أجرته وكالة "أسوشيتيد برس"، تم تحديد حوالي 200 حالة تزوير محتمل في ولاية أريزونا، بينما قال مسؤولو الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا وهي أكبر مقاطعة في الولاية إنهم اكتشفوا 38 حالة تزوير محتملة أثناء التصويت خلال مراجعة شاملة 2.1 مليون بطاقة اقتراع. وقد تم إرسال هذه القضايا إلى مكتب النائب العام للولاية لمراجعتها.
وأشار ترامب أيضًا إلى مثيري الشغب في الكابيتول هيل في 6 يناير، وقال إنهم تعرضوا "للاضطهاد" بسبب تعبيرهم عن حقوقهم عندما عطّلوا تصديق الكونغرس على الأصوات الانتخابية التي من شأنها أن تجعل بايدن رئيسًا رسميًا.