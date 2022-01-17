https://arabic.sputniknews.com/20220117/أبو-الغيط-يؤكد-ضرورة-وقوف-المجتمع-الدولي-صفا-واحدا-في-مواجهة-العمل-الإرهابي-الذي-استهداف-الإمارات-1056448461.html

أبو الغيط يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة "العمل الإرهابي" الذي استهداف الإمارات

أبو الغيط يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة "العمل الإرهابي" الذي استهداف الإمارات

أدان الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الاثنين، بأشد العبارات هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بالطائرات المسيرة على عدد من صهاريج... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T17:54+0000

2022-01-17T17:54+0000

2022-01-17T17:54+0000

أنصار الله

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وأكد أبو الغيط، في بيان له، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي.وأعرب أبو الغيط، عن ثقته في قدرة الإمارات على التعامل مع آثار هذا الحادث، وفي تعزيز أمنها وصيانة استقرارها بالصورة التي تراها مناسبة، مؤكداً على وقوف الجامعة العربية مع الإمارات في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي لن تنال أبداً من مكانتها كحصن للأمان، وعنوان للاستقرار والازدهار.وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني اثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

https://arabic.sputniknews.com/20220117/لن-يمر-دون-عقاب-الإمارات-تصدر-بيانا-تتوعد-فيه-أنصار-الله-بعد-استهداف-أراضيها-1056446687.html

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أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم