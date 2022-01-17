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https://arabic.sputniknews.com/20220117/أدنوك-الإماراتية-تقول-أنها-فعلت-خطط-استمرارية-الأعمال-بعد-هجوم-أبو-ظبي-1056456242.html
أدنوك الإماراتية تقول أنها فعلت خطط استمرارية الأعمال بعد هجوم أبو ظبي
أدنوك الإماراتية تقول أنها فعلت خطط استمرارية الأعمال بعد هجوم أبو ظبي
قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك، اليوم الاثنين، إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T22:46+0000
2022-01-17T22:46+0000
أنصار الله
أبو ظبي
أدنوك
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يأتي ذلك في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح في أبوظبي.وأضافت الشركة في بيان على تويتر، أنها ستعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها.هاجمت جماعة "أنصار الله" اليمنية المتحالفة مع إيران دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قالت إنها عملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة.وأدى ذلك إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي عاصمة الإمارات، مركز التجارة والسياحة في المنطقة.
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أنصار الله, أبو ظبي, أدنوك

أدنوك الإماراتية تقول أنها فعلت خطط استمرارية الأعمال بعد هجوم أبو ظبي

22:46 GMT 17.01.2022
© REUTERS / Satish Kumar Subramaniشركة "أدنوك" الإماراتية
شركة أدنوك الإماراتية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Satish Kumar Subramani
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قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك، اليوم الاثنين، إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم.
يأتي ذلك في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح في أبوظبي.
وأضافت الشركة في بيان على تويتر، أنها ستعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها.
هاجمت جماعة "أنصار الله" اليمنية المتحالفة مع إيران دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قالت إنها عملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
القوات المسلحة الإماراتية في مناورة عسكرية مشتركة في أبوظبي 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
أول تعليق من تل أبيب على هجوم أبو ظبي: إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات
21:30 GMT
وأدى ذلك إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي عاصمة الإمارات، مركز التجارة والسياحة في المنطقة.
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