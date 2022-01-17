https://arabic.sputniknews.com/20220117/أدنوك-الإماراتية-تقول-أنها-فعلت-خطط-استمرارية-الأعمال-بعد-هجوم-أبو-ظبي-1056456242.html

أدنوك الإماراتية تقول أنها فعلت خطط استمرارية الأعمال بعد هجوم أبو ظبي

أدنوك الإماراتية تقول أنها فعلت خطط استمرارية الأعمال بعد هجوم أبو ظبي

قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك، اليوم الاثنين، إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T22:46+0000

2022-01-17T22:46+0000

2022-01-17T22:46+0000

أنصار الله

أبو ظبي

أدنوك

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يأتي ذلك في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح في أبوظبي.وأضافت الشركة في بيان على تويتر، أنها ستعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها.هاجمت جماعة "أنصار الله" اليمنية المتحالفة مع إيران دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قالت إنها عملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة.وأدى ذلك إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي عاصمة الإمارات، مركز التجارة والسياحة في المنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220117/أول-تعليق-من-تل-أبيب-على-هجوم-أبوظبي-إسرائيل-تقف-إلى-جانب-الإمارات-1056455217.html

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أنصار الله, أبو ظبي, أدنوك