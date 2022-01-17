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https://arabic.sputniknews.com/20220117/أستراليا-تعترف-بلقاح-سبوتنيك-v-الروسي-1056294707.html
أستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
أستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
أعلنت السلطات الطبية الأسترالية، اليوم الاثنين، اعترافها الرسمي باللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T05:05+0000
2022-01-17T05:05+0000
2022-01-17T05:05+0000
روسيا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
أستراليا
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وأصدرت هيئة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) بيانا رسميا على موقعها قالت فيه إن جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كفيلتان بأن تكونا سببًا لتأكيد حالة التطعيم.وأشار البيان إلى أن السلطات الأسترالية اعترفت باللقاح الروسي وكل من يقوم بتلقيه، وخصوصا لأغراض تحديد حالة تطعيم المسافر.وتابع البيان أن اللقاح "سبوتنيك V" الروسي يوفر الحماية المطلوبة ويقلل من احتمالية انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين. يذكر أن الحكومة الروسية قدمت في وقت سابق البيانات والدراسات المتعلقة باللقاح الروسي إلى السفارة الأسترالية في موسكو.
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روسيا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي, أستراليا
أستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
أعلنت السلطات الطبية الأسترالية، اليوم الاثنين، اعترافها الرسمي باللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأصدرت هيئة السلع العلاجية الأسترالية (TGA)
بيانا رسميا على موقعها
قالت فيه إن جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كفيلتان بأن تكونا سببًا لتأكيد حالة التطعيم.
وأشار البيان إلى أن السلطات الأسترالية اعترفت باللقاح الروسي وكل من يقوم بتلقيه، وخصوصا لأغراض تحديد حالة تطعيم المسافر.
وتابع البيان أن اللقاح "سبوتنيك V" الروسي يوفر الحماية المطلوبة ويقلل من احتمالية انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين.
يذكر أن الحكومة الروسية قدمت في وقت سابق البيانات والدراسات المتعلقة باللقاح الروسي إلى السفارة الأسترالية في موسكو.