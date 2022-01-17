تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/أستراليا-تعترف-بلقاح-سبوتنيك-v-الروسي-1056294707.html
أستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
أستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
أعلنت السلطات الطبية الأسترالية، اليوم الاثنين، اعترافها الرسمي باللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T05:05+0000
2022-01-17T05:05+0000
روسيا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323959_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_8b7e81d08544728f889616dfbfbccc87.jpg
وأصدرت هيئة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) بيانا رسميا على موقعها قالت فيه إن جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كفيلتان بأن تكونا سببًا لتأكيد حالة التطعيم.وأشار البيان إلى أن السلطات الأسترالية اعترفت باللقاح الروسي وكل من يقوم بتلقيه، وخصوصا لأغراض تحديد حالة تطعيم المسافر.وتابع البيان أن اللقاح "سبوتنيك V" الروسي يوفر الحماية المطلوبة ويقلل من احتمالية انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين. يذكر أن الحكومة الروسية قدمت في وقت سابق البيانات والدراسات المتعلقة باللقاح الروسي إلى السفارة الأسترالية في موسكو.
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323959_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ee679a10b23e98bf2a7c59f445cae2a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي, أستراليا

أستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

05:05 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في تولا، لقاح "سبوتنيك V" روسيا 19 يونيو 2021
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الطبية الأسترالية، اليوم الاثنين، اعترافها الرسمي باللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأصدرت هيئة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) بيانا رسميا على موقعها قالت فيه إن جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كفيلتان بأن تكونا سببًا لتأكيد حالة التطعيم.
وأشار البيان إلى أن السلطات الأسترالية اعترفت باللقاح الروسي وكل من يقوم بتلقيه، وخصوصا لأغراض تحديد حالة تطعيم المسافر.
وتابع البيان أن اللقاح "سبوتنيك V" الروسي يوفر الحماية المطلوبة ويقلل من احتمالية انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين.
يذكر أن الحكومة الروسية قدمت في وقت سابق البيانات والدراسات المتعلقة باللقاح الروسي إلى السفارة الأسترالية في موسكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:05 GMTأستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
04:30 GMTوزيرة الخارجية الألمانية تعتزم زيارة أوكرانيا وروسيا
04:01 GMT"أنصار الله": طيران التحالف يستهدف أبراج اتصالات في محافظة ذمار
03:31 GMTشقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يعلق على الواقعة
02:47 GMTمصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات
01:38 GMTرصد "ثوران كبير" آخر لبركان تونغا
01:21 GMTبريطانيا تعتقل شابين في تحقيق الهجوم على معبد يهودي في تكساس بأمريكا
00:21 GMTللمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفين يعتقد أنهما صاروخان باليستيان
00:15 GMTاستجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور
أمسالجيش اليمني يعلن السيطرة على مرتفعات جبلية بعد معارك مع "أنصار الله" في الجوف
أمسمقتل شخصين في انهيار منجم يورانيوم في النيجر
أمسالبرلمان الفرنسي يقر "جواز اللقاح" شرطا لدخول الأماكن العامة
أمساستئناف الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة
أمسمدبولي: مصر ليست ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم
أمسوفاة رضيع قطري بفيروس كورونا
أمسأول ما قام به قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني عقب وصوله العراق... صور وفيديو
أمسملخص مباراة غينيا الاستوائية والجزائر (1-0) في كأس أمم أفريقيا... فيديو
أمساكتشاف متغير جيني يحمي من العدوى الشديدة لكورونا
أمسفرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاقا للسلام في الخرطوم
أمسبلينكن يؤكد للودريان استعداد واشنطن "للرد بقوة" على أي "عدوان روسي" محتمل ضد أوكرانيا