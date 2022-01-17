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https://arabic.sputniknews.com/20220117/أفضل-طريقة-لغسل-الفراولة-من-المبيدات-واليرقات-العالقة-1056435905.html
أفضل طريقة لغسل الفراولة من المبيدات واليرقات العالقة
أفضل طريقة لغسل الفراولة من المبيدات واليرقات العالقة
تعتبر الفراولة بلا شك أكبر المنافسين على لقب أكثر فواكه الشتاء المحبوبة، لكن هناك مشكلة كبيرة تلزمنا بغسلها بطرق غير تقليدية للتخلص من المبيدات الحشرية وربما... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T13:25+0000
2022-01-17T13:26+0000
الفاكهة
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تتصدر الفراولة قائمة المحاصيل التي تحتوي على أكبر كمية من مبيدات الآفات، وفقا لمجموعة العمل البيئي، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تتيح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة العامة.يعني هذا الترتيب أن الفراولة تحتوي على مستويات أعلى من المبيدات الحشرية مقارنة بالفواكه والخضروات الأخرى.تقول أندريا ماتيس أخصائية تغذية في حديث لموقع " insider": "لا يدرك معظم الناس أن الفراولة تتمتع بقدرات تشبه الإسفنج، مما يعني أنها تستطيع بسهولة امتصاص المبيدات الحشرية والبكتيريا".وتضيف: "لتجنب تناول أي من هذه المكونات التي قد تكون ضارة، من المهم جدًا غسل الفراولة جيدا قبل تناولها".لإزالة الأوساخ والمبيدات والبكتيريا، سيضمن نقع الفراولة في محلول الخل أو الماء المالح أن تكون نظيفة وآمنة للأكل.متى يتم غسل الفراولة؟من الأفضل غسل الفراولة مباشرة قبل التخطيط لاستخدامها بدلا من غسلها عند عودتك إلى المنزل من متجر البقالة.توضح ماتيس: "نظرا لأن الرطوبة المضافة ستؤدي إلى تلف الفراولة بسرعة كبيرة، فلا يجب غسلها إلا إذا كنت ستأكلها على الفور، فغسلها مسبقا لن يؤدي إلا إلى بدء تفكك بنية الثمرة بشكل أسرع".كيف تغسلين الفراولة بالخل؟إذا سبق لكِ استخدام الخل كعامل تنظيف في مطبخك، فأنت تعلمين مدى قوته. وينطبق الشيء نفسه على استخدامه لغسل الفراولة.املئي وعاء بنصف كوب من الخل الأبيض وكوبين من الماء البارد، ثم ضعي الفراولة. انتظري 5 دقائق، اشطفيها جيدا بالماء البارد وجففيها برفق بمنشفة أو مناديل ورقية. لأن كمية الخل صغيرة نسبيا، فلن تؤثر على طعم الفاكهة النظيفة.بدلا من الخل، يمكنك استخدام مسحوق صودا الخبز(بيكروبونات الصوديوم): اخلطي 4 أكواب من الماء وملعقة كبيرة من مسحوق صودا الخبز، وانقعي الفراولة في المحلول لمدة 5 دقائق. اشطفيها جيدا بالماء البارد وجففهيا بمنشفة أو مناديل ورقية.كيف تغسلين الفراولة بالملح؟خيار آخر سريع وسهل لتخليص الفراولة من المبيدات والبكتيريا هو غسلها بالملح. ستعمل هذه الطريقة أيضا على سحب أي يرقات لذبابة الفاكهة أو الديدان البيضاء الصغيرة التي قد تكون مختبئة داخل الفاكهة.تقترح ماتيس الجمع بين ثمانية أكواب من الماء الدافئ و 2 ونصف ملعقة كبيرة من أي نوع من الملح في وعاء كبير.دعي الملح يذوب، واتركي الماء يبرد قبل إضافة الفراولة. انقعي الفراولة في حمام الملح لمدة خمس دقائق قبل شطفها بالماء البارد والتربيت عليها لتجفيفها. يساعد شطف الفراولة جيدا على التخلص من بقايا الملح العالقة.
https://arabic.sputniknews.com/20200610/ما-هي-الفراولة-التي-تشكل-خطرا-على-الصحة-1045671109.html
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الفاكهة

أفضل طريقة لغسل الفراولة من المبيدات واليرقات العالقة

13:25 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 17.01.2022)
© Youtub/kljشاهد ملكة الفراولة والسجق
شاهد ملكة الفراولة والسجق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Youtub/klj
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تعتبر الفراولة بلا شك أكبر المنافسين على لقب أكثر فواكه الشتاء المحبوبة، لكن هناك مشكلة كبيرة تلزمنا بغسلها بطرق غير تقليدية للتخلص من المبيدات الحشرية وربما اليرقات والديدان العالقة بها.
تتصدر الفراولة قائمة المحاصيل التي تحتوي على أكبر كمية من مبيدات الآفات، وفقا لمجموعة العمل البيئي، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تتيح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة العامة.
يعني هذا الترتيب أن الفراولة تحتوي على مستويات أعلى من المبيدات الحشرية مقارنة بالفواكه والخضروات الأخرى.
تقول أندريا ماتيس أخصائية تغذية في حديث لموقع " insider": "لا يدرك معظم الناس أن الفراولة تتمتع بقدرات تشبه الإسفنج، مما يعني أنها تستطيع بسهولة امتصاص المبيدات الحشرية والبكتيريا".
وتضيف: "لتجنب تناول أي من هذه المكونات التي قد تكون ضارة، من المهم جدًا غسل الفراولة جيدا قبل تناولها".
لإزالة الأوساخ والمبيدات والبكتيريا، سيضمن نقع الفراولة في محلول الخل أو الماء المالح أن تكون نظيفة وآمنة للأكل.
متى يتم غسل الفراولة؟
من الأفضل غسل الفراولة مباشرة قبل التخطيط لاستخدامها بدلا من غسلها عند عودتك إلى المنزل من متجر البقالة.
توضح ماتيس: "نظرا لأن الرطوبة المضافة ستؤدي إلى تلف الفراولة بسرعة كبيرة، فلا يجب غسلها إلا إذا كنت ستأكلها على الفور، فغسلها مسبقا لن يؤدي إلا إلى بدء تفكك بنية الثمرة بشكل أسرع".
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كيف تغسلين الفراولة بالخل؟
إذا سبق لكِ استخدام الخل كعامل تنظيف في مطبخك، فأنت تعلمين مدى قوته. وينطبق الشيء نفسه على استخدامه لغسل الفراولة.
املئي وعاء بنصف كوب من الخل الأبيض وكوبين من الماء البارد، ثم ضعي الفراولة. انتظري 5 دقائق، اشطفيها جيدا بالماء البارد وجففيها برفق بمنشفة أو مناديل ورقية. لأن كمية الخل صغيرة نسبيا، فلن تؤثر على طعم الفاكهة النظيفة.
بدلا من الخل، يمكنك استخدام مسحوق صودا الخبز(بيكروبونات الصوديوم): اخلطي 4 أكواب من الماء وملعقة كبيرة من مسحوق صودا الخبز، وانقعي الفراولة في المحلول لمدة 5 دقائق. اشطفيها جيدا بالماء البارد وجففهيا بمنشفة أو مناديل ورقية.
كيف تغسلين الفراولة بالملح؟
خيار آخر سريع وسهل لتخليص الفراولة من المبيدات والبكتيريا هو غسلها بالملح. ستعمل هذه الطريقة أيضا على سحب أي يرقات لذبابة الفاكهة أو الديدان البيضاء الصغيرة التي قد تكون مختبئة داخل الفاكهة.
تقترح ماتيس الجمع بين ثمانية أكواب من الماء الدافئ و 2 ونصف ملعقة كبيرة من أي نوع من الملح في وعاء كبير.
دعي الملح يذوب، واتركي الماء يبرد قبل إضافة الفراولة. انقعي الفراولة في حمام الملح لمدة خمس دقائق قبل شطفها بالماء البارد والتربيت عليها لتجفيفها. يساعد شطف الفراولة جيدا على التخلص من بقايا الملح العالقة.
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