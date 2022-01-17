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أنصار الله تصف الإمارات بـ"الدويلة الصغيرة" وتضعها أمام خيارين
أنصار الله تصف الإمارات بـ"الدويلة الصغيرة" وتضعها أمام خيارين
وصفت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الاثنين، الإمارات بـ"الدويلة"، مؤكدة أنها أمام خيارين، إما أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن، أو جاءها بقوة الله ما... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T16:20+0000
2022-01-17T16:20+0000
أنصار الله
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وقال رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، إن "هذه الدويلة الصغيرة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل"، مشيرا إلى أنها زعمت بأنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت.وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني اثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أنصار الله تصف الإمارات بـ"الدويلة الصغيرة" وتضعها أمام خيارين

16:20 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammedمحمد عبد السلام
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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وصفت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الاثنين، الإمارات بـ"الدويلة"، مؤكدة أنها أمام خيارين، إما أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن، أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها.
وقال رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، إن "هذه الدويلة الصغيرة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل"، مشيرا إلى أنها زعمت بأنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت.
وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني اثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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