https://arabic.sputniknews.com/20220117/أنصار-الله-طيران-التحالف-يستهدف-أبراج-اتصالات-في-محافظة-ذمار-1056294456.html

"أنصار الله": طيران التحالف يستهدف أبراج اتصالات في محافظة ذمار

"أنصار الله": طيران التحالف يستهدف أبراج اتصالات في محافظة ذمار

نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، غارات جوية على أبراج اتصالات في محافظة ذمار (100 كم) جنوب العاصمة صنعاء وسط اليمن. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T04:01+0000

2022-01-17T04:01+0000

2022-01-17T04:01+0000

أنصار الله

الجيش اليمني

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]، شن ثلاث غارات على أبراج الاتصالات في جبل عشروش في مديرية المنار [غرب ذمار] وبيت الكوماني بمديرية عَنس [جنوب ذمار]".وتأتي الغارات الجوية على أبراج الاتصالات في محافظة ذمار، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله"، تنفيذ التحالف العربي 52 غارة جوية على 7 محافظات، 31 غارة منها على مديريات الوادي والجُوبة وحَريب في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، و8 غارات على مديرية عَين في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، و7 غارات على مديرية الصَومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن، حسب تلفزيون "المسيرة".والأسبوع الماضي، اتهمت "أنصار الله"، التحالف العربي، باستهداف 4 شبكات اتصالات في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، وقصف شبكتي اتصالات أخريين في محافظة عمران على الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/الجيش-اليمني-يعلن-السيطرة-على-مرتفعات-جبلية-بعد-معارك-مع-أنصار-الله-في-الجوف-1056293338.html

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أنصار الله, الجيش اليمني