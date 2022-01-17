تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/أوكرانيا-بوروشينكو-مدرج-في-قائمة-المطلوبين-المحليين---1056447474.html
أوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين
أوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين
جرى إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا، بيترو بوروشينكو، في قائمة المطلوبين المحليين بمبادرة من جهاز الأمن في البلاد، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T17:29+0000
2022-01-17T17:29+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/42/1037004235_0:0:2810:1582_1920x0_80_0_0_40075943441387852c2cbcd31784e1da.jpg
كييف - سبوتنيك. واعتبرت البيانات المنشورة في موقع الوزارة، أن بوروشينكو هو بمثابة "الشخص الذي يتخفى عن أجهزة التحقيق السابق للمحاكمة".وكان محامي الرئيس الأوكراني السابق إيغور غولوفان، قد قال في وقت سابق، إن محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة.وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناير ، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.وتوجه بوروشنكو إلى قاعة المحكمة، فور وصوله إلى المطار، حيث أشار إلى أنه لا يخطط لتجنب العدالة، حيث قال "وصلت إلى البلاد طواعية، وأول شيء فعلته هو الذهاب إلى محكمة بيشيرسك، إذ لم أعط ولن أعطي سببا واحدا لتجنب العدالة"، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه مشتبها به لأن القضية مزورة.كانت كاميرات الصحفيين قد التقطت، اليوم، لحظة من قاعة المحكمة، والتي أظهرت بوروشينكو نائما، "أغمض عينيه واتكأ على ذراعه، ثم بدأ يحني رأسه"، حيث يبدو أنه تمكن من "النوم" لما يزيد قليلا عن دقيقة، فيما لم ينتبه أي من المشاركين في الاجتماع لهذا الحادث.وكان قد وصل بوروشينكو، اليوم الاثنين، إلى كييف قادما من وارسو، وأثناء عبوره نقطة التفتيش الحدودي في مطار كييف، حاول الموظفون، وفقًا للسياسي الأوكراني، الحيلولة دون دخوله البلاد، وسحبوا جواز سفره بحجة ضرورة التفتيش، إلا أنهم أعادوه في وقت لاحق، وتم السماح له بدخول البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/الرئيس-الأوكراني-السابق-يغفو-خلال-محاكمته-بتهمة-الخيانة-العظمى-فيديو-1056444214.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/42/1037004235_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_b44fd800d736d036c401625d89432736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين

17:29 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Press Service of the President of Ukraine / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو خلال جلسة مجلس الأمن والدفاع القومي في كييف، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو خلال جلسة مجلس الأمن والدفاع القومي في كييف، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Press Service of the President of Ukraine
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
جرى إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا، بيترو بوروشينكو، في قائمة المطلوبين المحليين بمبادرة من جهاز الأمن في البلاد، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأوكرانية.
كييف - سبوتنيك. واعتبرت البيانات المنشورة في موقع الوزارة، أن بوروشينكو هو بمثابة "الشخص الذي يتخفى عن أجهزة التحقيق السابق للمحاكمة".
وكان محامي الرئيس الأوكراني السابق إيغور غولوفان، قد قال في وقت سابق، إن محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة.
وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناير ، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
الرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:55 GMT
وتوجه بوروشنكو إلى قاعة المحكمة، فور وصوله إلى المطار، حيث أشار إلى أنه لا يخطط لتجنب العدالة، حيث قال "وصلت إلى البلاد طواعية، وأول شيء فعلته هو الذهاب إلى محكمة بيشيرسك، إذ لم أعط ولن أعطي سببا واحدا لتجنب العدالة"، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه مشتبها به لأن القضية مزورة.
كانت كاميرات الصحفيين قد التقطت، اليوم، لحظة من قاعة المحكمة، والتي أظهرت بوروشينكو نائما، "أغمض عينيه واتكأ على ذراعه، ثم بدأ يحني رأسه"، حيث يبدو أنه تمكن من "النوم" لما يزيد قليلا عن دقيقة، فيما لم ينتبه أي من المشاركين في الاجتماع لهذا الحادث.
وكان قد وصل بوروشينكو، اليوم الاثنين، إلى كييف قادما من وارسو، وأثناء عبوره نقطة التفتيش الحدودي في مطار كييف، حاول الموظفون، وفقًا للسياسي الأوكراني، الحيلولة دون دخوله البلاد، وسحبوا جواز سفره بحجة ضرورة التفتيش، إلا أنهم أعادوه في وقت لاحق، وتم السماح له بدخول البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:33 GMTوزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
17:29 GMTأوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين
17:20 GMTرئيس المكسيك يعلن تعافيه من "كوفيد 19" للمرة الثانية
17:16 GMTلافروف ونظيره الإيراني يبحثان خطة العمل المشتركة في سياق مفاوضات فيينا
17:13 GMTالحريري يدعو لـ "وقفة عربية توقف التمدد الإيراني في دولنا"
17:08 GMT مجلس الوزراء اللبناني يجتمع الاثنين المقبل لأول مرة منذ أكتوبر
17:01 GMTعالمة ترصد "عروسة" أخطبوطية بعباءة... مشهد يرى لمرة واحدة في العمر... فيديو
17:00 GMTرئيس وزراء الهند يحث على بذل جهود عالمية لمواجهة تحديات العملات المشفرة
17:00 GMT"لن يمر دون عقاب"... الإمارات تصدر بيانا تتوعد فيه "أنصار الله" بعد استهداف أراضيها
16:56 GMTالشرطة الأوكرانية: هجوم إلكتروني يدمر "موارد معلوماتية" لأنظمة حكومية
16:53 GMTقيادي بـ"أنصار الله": لدينا بنك أهداف في الإمارات وهي أضعف من السعودية
16:52 GMTوزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره الإماراتي ويعلق على "العمل الإرهابي ضد أبو ظبي"
16:39 GMTتقنية بسيطة تغنيك عن الثلاجة في شمالي الصين... فيديو
16:37 GMTمحكمة تركية تبرئ صحفية ألمانية من تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية
16:35 GMTقرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏
16:20 GMTأنصار الله تصف الإمارات بـ"الدويلة الصغيرة" وتضعها أمام خيارين
16:17 GMTقطر تدين بشدة الهجوم على أبوظبي وتعتبر استهداف المنشآت المدنية عملا إرهابيا
16:16 GMTالأمير تشارلز يتجاهل سؤالا عن شقيقه أندرو بعد تجريده من رتبه العسكرية... فيديو
16:16 GMTالخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"