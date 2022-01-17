https://arabic.sputniknews.com/20220117/أوكرانيا-بوروشينكو-مدرج-في-قائمة-المطلوبين-المحليين---1056447474.html

أوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين

أوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين

جرى إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا، بيترو بوروشينكو، في قائمة المطلوبين المحليين بمبادرة من جهاز الأمن في البلاد، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T17:29+0000

2022-01-17T17:29+0000

2022-01-17T17:29+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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كييف - سبوتنيك. واعتبرت البيانات المنشورة في موقع الوزارة، أن بوروشينكو هو بمثابة "الشخص الذي يتخفى عن أجهزة التحقيق السابق للمحاكمة".وكان محامي الرئيس الأوكراني السابق إيغور غولوفان، قد قال في وقت سابق، إن محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة.وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناير ، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.وتوجه بوروشنكو إلى قاعة المحكمة، فور وصوله إلى المطار، حيث أشار إلى أنه لا يخطط لتجنب العدالة، حيث قال "وصلت إلى البلاد طواعية، وأول شيء فعلته هو الذهاب إلى محكمة بيشيرسك، إذ لم أعط ولن أعطي سببا واحدا لتجنب العدالة"، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه مشتبها به لأن القضية مزورة.كانت كاميرات الصحفيين قد التقطت، اليوم، لحظة من قاعة المحكمة، والتي أظهرت بوروشينكو نائما، "أغمض عينيه واتكأ على ذراعه، ثم بدأ يحني رأسه"، حيث يبدو أنه تمكن من "النوم" لما يزيد قليلا عن دقيقة، فيما لم ينتبه أي من المشاركين في الاجتماع لهذا الحادث.وكان قد وصل بوروشينكو، اليوم الاثنين، إلى كييف قادما من وارسو، وأثناء عبوره نقطة التفتيش الحدودي في مطار كييف، حاول الموظفون، وفقًا للسياسي الأوكراني، الحيلولة دون دخوله البلاد، وسحبوا جواز سفره بحجة ضرورة التفتيش، إلا أنهم أعادوه في وقت لاحق، وتم السماح له بدخول البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220117/الرئيس-الأوكراني-السابق-يغفو-خلال-محاكمته-بتهمة-الخيانة-العظمى-فيديو-1056444214.html

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