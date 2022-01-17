https://arabic.sputniknews.com/20220117/أول-تعليق-من-تل-أبيب-على-هجوم-أبوظبي-إسرائيل-تقف-إلى-جانب-الإمارات-1056455217.html

أول تعليق من تل أبيب على هجوم أبو ظبي: إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات

أول تعليق من تل أبيب على هجوم أبو ظبي: إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات

دعت إسرائيل، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك على الفور لمنع إيران وما وصفتهم بوكلائها من مواصلة تقويض الأمن الإقليمي، وذلك في تعليق على الهجوم الذي... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T21:30+0000

2022-01-17T21:30+0000

2022-01-17T21:41+0000

أنصار الله

أخبار إسرائيل اليوم

أبو ظبي

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القدس - سبوتنيك وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد في تغريدة، "أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأرسل تعازيّ لعائلات القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".وبوقت سابق من اليوم، أعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وذكرت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع إثر الانفجار، مؤكدة "وقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأضاف البيان، أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.من جانبهم، أعلن الحوثيون استهداف مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220117/لن-يمر-دون-عقاب-الإمارات-تصدر-بيانا-تتوعد-فيه-أنصار-الله-بعد-استهداف-أراضيها-1056446687.html

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أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, أبو ظبي