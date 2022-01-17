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إعفاء ابن شقيق نزارباييف من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لكازاخستان
إعفاء ابن شقيق نزارباييف من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لكازاخستان
أعفى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ابن شقيق الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، سامات أبيش، من منصبه كنائب أول لرئيس لجنة الأمن القومي. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T08:30+0000
2022-01-17T08:34+0000
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وجاء في نص الأمر المنشور على الموقع الإلكتروني للرئيس الكازاخستاني: "بأمر من رئيس الدولة، أُعفي أبيش سامات ساتيبالديولي من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان".في 14 يناير، أفادت الخدمة الصحفية للجنة الأمن القومي أن أبيش لا يزال يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة وأنه في إجازة سنوية منذ 13 يناير.أبيش هو نجل شقيق الرئيس السابق للبلاد نزارباييف. تخرج أبيش البالغ من العمر 43 عامًا من أكاديمية لجنة الأمن القومي لكازاخستان، شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك KNB من مارس 2013 إلى ديسمبر 2015، ومنذ عام 2015 النائب الأول لرئيس اللجنة.
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إعفاء ابن شقيق نزارباييف من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لكازاخستان

08:30 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 17.01.2022)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف
الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أعفى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ابن شقيق الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، سامات أبيش، من منصبه كنائب أول لرئيس لجنة الأمن القومي.
وجاء في نص الأمر المنشور على الموقع الإلكتروني للرئيس الكازاخستاني: "بأمر من رئيس الدولة، أُعفي أبيش سامات ساتيبالديولي من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان".
في 14 يناير، أفادت الخدمة الصحفية للجنة الأمن القومي أن أبيش لا يزال يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة وأنه في إجازة سنوية منذ 13 يناير.
أبيش هو نجل شقيق الرئيس السابق للبلاد نزارباييف. تخرج أبيش البالغ من العمر 43 عامًا من أكاديمية لجنة الأمن القومي لكازاخستان، شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك KNB من مارس 2013 إلى ديسمبر 2015، ومنذ عام 2015 النائب الأول لرئيس اللجنة.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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