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https://arabic.sputniknews.com/20220117/إعلام-أنصار-الله-مقتل-12-بينهم-نساء-وأطفال-في-هجوم-للتحالف-العربي-على-صنعاء-1056456811.html
إعلام "أنصار الله": مقتل 12 بينهم نساء وأطفال في هجوم للتحالف العربي على صنعاء
إعلام "أنصار الله": مقتل 12 بينهم نساء وأطفال في هجوم للتحالف العربي على صنعاء
قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن طيران التحالف بقيادة السعودية استهدف عشرات المنازل في الحي الليبي السكني في... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T23:43+0000
2022-01-18T00:07+0000
أنصار الله
اليمن
قوات التحالف العربي
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وأضافت المسيرة في تغريدات على تويتر، إن طيران التحالف دمرَّ كليا 5 منازل وتضررت عشرات المنازل المجاورة في الحي الليبي السكني جراء غارات العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي).كانت جماعة "أنصار الله" أعلنت الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص ووقع إصابات وخسائر مادية.من جهته، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن "اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل تهديدا لأمن دولنا والمنطقة بأكملها".وأضاف خالد بن سلمان، أن "المسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/أول-تعليق-من-تل-أبيب-على-هجوم-أبوظبي-إسرائيل-تقف-إلى-جانب-الإمارات-1056455217.html
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أنصار الله, اليمن, قوات التحالف العربي

إعلام "أنصار الله": مقتل 12 بينهم نساء وأطفال في هجوم للتحالف العربي على صنعاء

23:43 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 00:07 GMT 18.01.2022)
© REUTERS / STRINGERدخان يتصاعد من موقع ضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء 27 نوفمبر 2021
دخان يتصاعد من موقع ضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء 27 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن طيران التحالف بقيادة السعودية استهدف عشرات المنازل في الحي الليبي السكني في صنعاء.
وأضافت المسيرة في تغريدات على تويتر، إن طيران التحالف دمرَّ كليا 5 منازل وتضررت عشرات المنازل المجاورة في الحي الليبي السكني جراء غارات العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي).
وتابعت المسيرة، "ارتفاع ضحايا جريمة العدوان في المدينة الليبية إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال و11 جريحًا وأنباء عن ضحايا ما يزالون تحت الأنقاض".
كانت جماعة "أنصار الله" أعلنت الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص ووقع إصابات وخسائر مادية.
من جهته، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن "اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل تهديدا لأمن دولنا والمنطقة بأكملها".
وأضاف خالد بن سلمان، أن "المسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
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في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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